Jago Geerts (Yamaha): Die Schmerzen waren erträglich

Yamahas MX2-Hoffnung Jago Geerts fuhr beim Motocross-GP in Teutschenthal trotz einer gebrochenen Hand gute Punkte ein. Er zieht ein positives Fazit und ist glücklich über die Entscheidung für den Start in Deutschland.

Für den belgischen MX2-WM-Favoriten Jago Geerts war der Deutschland-Grand-Prix in Teutschenthal maximal als Versuch gedacht, wie weit der Heilungsprozess an seiner Hand fortgeschritten ist. Geerts hatte sich nach einem heftigen Bergab-Überschlag im Qualirennen von Villars-sous-Écot links das Handgelenk gebrochen, die Rückkehr war eigentlich für den Indonesien-Event Ende Juni geplant.

Es war daher eine große Überraschung, als Geerts im Fahrerlager des Talkessels und in der Startliste auftauchte. Schon Platz 13 am Samstag im Qualirennen war solide. Der dreifache Vize-Champion machte am Sonntag deutlich mehr daraus, strich in Teutschenthal gleich 22 WM-Punkte ein und wurde in der Tageswertung Neunter.

Geerts fuhr in Lauf 1 sogar lange auf Position 6, ehe ihn ein Ausrutscher zurückwarf. Damit war der 23-Jährige immer noch effizienter als sein WM-Konkurrent Kay de Wolf (Husqvarna), der ebenfalls angeschlagen und als WM-Leader nach Deutschland gereist kam. De Wolf sicherte sich in Teutschenthal nach mehreren Zwischenfällen 21 Punkte.

«Ein Siebter und ein 13. Rang sind besser, als ich erwartet hätte», freute sich Geerts. «Die Schmerzen in meiner Hand waren auch nicht so schlimm. Am Ende der Läufe hatte ich zwar mehr Probleme, aber das ist normal. 22 Punkte für die Weltmeisterschaft geben mir ein gutes Gefühl für dieses Wochenende. Normalerweise wäre ich in Teutschenthal nicht gefahren, somit wären es null Punkte gewesen. Nun nehme ich 22 Zähler mit, daher würde ich meinen, die Mission ist gelungen. Gemessen an den Umständen hätte ich das definitiv nicht erwartet. Ich bin glücklich, dass wir uns entschieden haben, drei Wochen nach meiner Operation anzutreten. Ich möchte mich bei allen Beteiligten bedanken, die das möglich gemacht haben.»

Geerts sollte in zwei Wochen in Indonesien wieder in sehr guter Verfassung sein. Mit seinem Rückstand von aktuell 64 Punkten auf WM-Leader Andrea Adamo ist die WM in der Klasse MX2 zumindest ein Fünfkampf geworden.

Ergebnis MX2-WM Talkessel, 11. Juni:

1. Liam Everts (B), KTM, 2-1

2. Andrea Adamo (I), KTM, 3-2

3. Thibault Benistant (F), Yamaha, 4-3

4. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 5-5

5. Mikkel Haarup (DK), KTM, 8-4

6. Jan Pancar (SLO), KTM, 6-6

7. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 1-28 (DNF)

8. Marcel Stauffer (A), KTM, 9-9

9. Jago Geerts (B), Yamaha, 13-7

10. Isak Gifting (S), GASGAS, 12-8

11. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 11-10

12. Oriol Oliver (E), KTM, 7-14

13. Sacha Coenen (B), KTM, 10-13

14. Camden Mc Lellan (ZA), Honda, 14-12

15. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 18-11

16. Mike Gwerder (CH), KTM, 16-15

17. Petr Polak (CZ), Yamaha, 17-16

18. Peter König (D), KTM, 19-17

19. Bobby Bruce (GB), GASGAS, 15-27

20. Devin Warner Simonson (USA), KTM, 23-18

...

DNS: Kevin Horgmo (N), Kawasaki

WM-Stand nach WM-Runde 9:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 405

2. Thibault Benistant (F), Yamaha, 392, (-13)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 388 (-17)

4. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 345, (-60)

5. Jago Geerts (B), Yamaha, 341, (-64)

6. Liam Everts (B), KTM, 329, (-76)

7. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 259, (-146)

8. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 255, (-150)

9. Kevin Horgmo (N), Kawasaki, 232, (-173)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 193, (-212)