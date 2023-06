WM-Kalender-Update: England Grand-Prix vorverlegt

Der WM-Lauf in Matterley Basin wurde um eine Woche vorverlegt

Der Weltverband FIM und WM-Serienpromoter Infront Moto Racing haben ein Update für den Meisterschaftskalender vorgelegt. Der Grand Prix of Great Britain findet eine Woche früher als geplant statt.

Für den Finnland-Grand-Prix am 29. - 30. Juli wird der Austragungsort nach Vantaa verlegt. Vantaa ist eine Traditionsstrecke in der Nähe von Helsinki, auf der schon Legenden wie Torsten Hallman und Stefan Everts Siege feiern konnten. 2011 und 2013 fanden MX3-WM-Läufe statt. 2020 wurde die Anlage komplett saniert.

Der Große Preis von Großbritannien, der ursprünglich am 1. Oktober im Matterley Basin stattfinden sollte, wurde auf den 23. und 24. September vorverlegt. Die Europameisterschaftsklassen EMX250 und EMX125 werden dort ihre Finalrunden haben.

Die deutschen Fahrer stehen damit vor dem Problem, dass an diesem Wochenende in Dreetz das Finale der ADAC MX Masters geplant ist. Besonders kritisch ist die Situation für die Teilnehmer des Junior Cups 125, bei dem sich Piloten wie Janis Martins Reisulis, Mads Fredsoe, Maximilian Werner und Gyan Doensen in beiden Serien (MX Masters und EMX125) im Titelkampf befinden.