Tim Koch (Husqvarna): Satt WM-Punkte in beiden Rennen

Bei seinem Wildcard-Einsatz im Talkessel tauchte Tim Koch nach dem Start zum zweiten Wertungslauf auf Rang 7 auf und konnte sich 6 Runden auf dieser Platzierung halten. Am Ende wurde er zweitbester Deutscher.

Nach dem Start zum zweiten Lauf des Deutschland-Grand-Prix im Talkessel tauchte einer der deutschen WM-Starter im Vorderfeld auf. Die Stimmung unter den Fans am Hang der Nationen ging durch die Decke. Der Fahrer, der sich mehr als 6 Runden lang auf P7 tummelte, war die Startnummer 86 von Tim Koch (Husqvarna).

Am Ende fiel der ältere Bruder von Tom, der inzwischen 30 Jahre alt ist, auf Rang 12 zurück, aber mit einem 15-12-Ergebnis konnte der Wormstedter bei seinem Wild-Card-Einsatz mehr als zufrieden sein. «Teutschenthal war für mich das Erlebnis meiner bisherigen Karriere», erklärte Tim. «Vor 25.000 Zuschauern auf P7 zu fahren, war ein krasses Gefühl. Für mich war dieses Rennen ein mentaler Booster. Ich bin mega stolz auf die erreichte Leistung und hoffe, daran anknüpfen zu können.»

Am Ende wurde Tim auf Gesamtrang 13 zweitbester Deutscher in Talkessel. Besser war nur Tims jüngerer Bruder und WM-Dauerstarter Tom. Die Fans im Talkessel feierten die deutschen Fahrer nicht nur am Hang der Nationen. Schon am Samstag-Abend gab es nach den Qualifikationsrennen die Fahrervorstellung im exklusiven Racing Club. «Der MSC Teutschenthal hat einen Klasse-Job gemacht. Am Samstagabend gab es ein 'Meet and Greet' mit den Fans und wir durften nach dem Rennen auf den Zuschauerhügel, um die Fans noch einmal hautnah zu erleben. Es war einfach Gänsehaut-Feeling.»

Mit seinem Wildcard-Einsatz hat Tim bei seinem Auftritt im Talkessel auf Anhieb 15 Punkte eingesackt. Sind für ihn weitere WM-Einsätze geplant? «Ich bin jetzt 30. Da ist ein ernsthafter WM-Einstieg illusorisch. Der Deutschland Grand-Prix war für mich ein Gastspiel. Ich will den Grand-Prix in Lommel noch mitnehmen. Dort werde ich aber in der EMX starten.»

Ergebnis MXGP, Talkessel:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 1-1

2. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 4-2

3. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 3-4

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 2-5

5. Romain Febvre (F), Kawasaki, 6-3

6. Alberto Forato (I), KTM, 5-7

7. Mitchell Evans (AUS), Kawasaki, 9-6

8. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 7-11

9. Jeremy van Horebeek (B), Honda, 11-9

10. Tom Koch (D), KTM, 10-10

11. Valentin Guillod (CH), Honda, 8-13

12. Ben Watson (GB), Beta, 14-8

13. Tim Koch (D), Husqvarna, 15-12

14. Jere Havarist (FIN), KTM, 17-14

15. Alvin Östlund (S), Honda, 16-15

16. Henry Jacobi (D), KTM, 12-19

17. Maximilian Spies (D), KTM, 18-16

18. Alessandro Lupino (I), Beta, 13-DNF

19. Adam Sterry (GB), KTM, 30-17

20. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 25-18

21. Nico Koch (D), KTM, 19-22

23. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 20-DNS

29. Noah Ludwig (D), KTM, 21-27

32. Paul Haberland (D), Husqvarna, 32-30 (DNF)

33. Philipp Klakow (D), Husqvarna, 31-DNS

DNS: Mattia Guadagnini (I), GASGAS

DNS: Brian Bogers (NL), Honda

DNS: Brent van Doninck (B), Honda

DNS: Benoit Paturel (F), Yamaha

MXGP WM-Stand nach 9 Grands-Prix::

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 453

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 386, (-67)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 347, (-106)

4. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 337, (-116)

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 320, (-133)

6. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 304, (-149)

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 286, (-167)

8. Alberto Forato (I), KTM, 229, (-224)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 205, (-248)

10. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 203, (-250)

11. Maxime Renaux (F), Yamaha, 202, (-251)

17. Tom Koch (D), KTM, 88, (-365)

21. Maximilian Spies (D), KTM, 53, (-400)

22. Henry Jacobi (D), KTM, 29, (-424)

28. Tim Koch (D), Husqvarna, 15, (-438)

37. Mark Scheu (D), Husqvarna, 5, (-448)