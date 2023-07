Jorge Prado (GASGAS): «Hatte wirklich die Hose voll»

WM-Leader Jorge Prado (GASGAS) konnte in Loket seine Führung in der WM ausbauen, obwohl er mit großen Problemen haderte. Besonders hart war der erste Lauf. Kurz vor dem Start bekam der Spanier plötzlich Magenprobleme

Für WM-Leader Jorge Prado lief das Wochenende in Loket insgesamt gut. Immerhin konnte er auf Grand-Prix-Platz 2 seinen Vorsprung in der WM-Tabelle sogar um einen Punkt ausbauen. Doch nach dem Rennen gab der Spanier zu, wie es ihm wirklich ging was während des ersten Laufs geschah. «Im Qualifikationsrennen habe ich mich ehrlich gesagt nicht sehr wohl gefühlt, aber irgendwie ist mir ein guter Start gelungen und ich habe das Rennen gewinnen können. Als ich am Sonntag aufgestanden bin, fühlte ich mich noch ganz gut, aber vor dem Start zum ersten Lauf bekam ich heftige Magenprobleme. Im ersten Lauf – wie soll ich es sagen – habe ich mir dann wirklich in die Hosen gemacht.»

Interviewer Lewis Phillips fragte nach, ob Prado das wirklich ernst meine: «Ja, es ist mir wirklich passiert. Du kannst gerne mal an meiner Sitzbank riechen. Das Problem wurde am Start richtig massiv. Ich wollte eigentlich zur Toilette gehen, aber von dort hätte es wohl kein zurück mehr gegeben. Ich hatte dann einen guten Kampf mit Romain, aber eigentlich wollte ich nur noch zurück ins Fahrerlager und unter die Dusche. Ich konnte es nicht mehr aufhalten und als Seewer mich überholt hat, habe ich das Rennen auf Rang 3 nur noch zu Ende gebracht.»

Im zweiten Lauf ging es Prado dann wieder etwas besser: «Die Strecke wurde dann im zweiten Lauf ziemlich rutschig und ich fühlte mich nach dem ersten Lauf körperlich sehr schwach. Zum Glück ist meine physische Verfassung recht gut, so dass ich die Probleme kompensieren und bis zum Ende gut fahren konnte. Darüber war ich ganz froh.»

Über die Ursachen seiner Probleme konnte Prado selbst nur spekulieren: «Insgesamt war ich schon während der Woche etwas krank und im Qualifikationsrennen merkte ich, dass ich nicht normal atmen konnte. Mein Körper war noch etwas schwach von der Krankheit. Ich habe keine Ahnung, was es genau war, aber ich hoffe, dass mir sowas nicht nochmal passiert. Es ist ein sehr unangenehmes Gefühl.»

Ergebnis MXGP Loket:

1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 1-4

2. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 3-2

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 2-3

4. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 5-1

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 4-7

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 6-6

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 12:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 614

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 510, (-104)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 465, (-149)

4. Ruben Fernandez (E), Honda, 452, (-162)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 428, (-186)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 402, (-212)