Romain Febvre (Kawasaki): Crash und GP-Sieg

Romain Febvre stürzt am Ende des zweiten Laufs, Jorge Prado geht am Franzosen vorbei

Mit einem 1-4-Ergebnis gewann Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre trotz eines Sturzes am Ende des zweiten Laufs den Großen Preis von Tschechien in Loket vor Jorge Prado (GASGAS) und Jeremy Seewer (Yamaha).

12. Lauf der MXGP Motocross-WM im tschechischen Loket: Der schweizerische Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer gewann den Holeshot zum entscheidenden zweiten Lauf und führte über die ersten fünf Runden das Rennen vor Jorge Prado, Romain Febvre und Calvin Vlaanderen an. Febvre konnte in der zweiten Runde einen Fehler von Prado nutzen, um am Spanier vorbeizugehen. Calvin Vlaanderen konnte sich in der dritten Runde gegen den spanischen WM-Leader durchsetzen, bevor Febvre die Lücke zu Leader Febvre schloss und die Führung übernahm. Das Drama von Febvre sollte sich erst ganz am Ende des Rennens ereignen.

In der 7. Runde rutschte Seewer in der Rechtskurve am tiefsten Punkt der Strecke aus, so dass Vlaanderen P2 kampflos erbte. Vlaanderen hatte dabei Glück, dass er dem gestürzten Seewer noch ausweichen konnte.

Nach Ablauf der 30 Minuten Renndistanz sah alles nach einem ungefährdeten Doppelsieg von Romain Febvre aus, doch der Franzose stürzte in dem Streckenteil, der zuvor auch Seewer zum Verhängnis geworden war. Calvin Vlaanderen erbte die Führungsposition und auch Jorge Prado ging am Franzosen vorbei. Mit Wut im Bauch setzte Febvre das Rennen fort und stürzte erneut. Der Franzose rettete P4 über die Ziellinie und wurde mit einem 1-4-Ergebnis damit sogar noch Tagessieger, aber richtig freuen konnte er sich nicht, denn er hatte durch den Sturz 7 wichtige WM-Punkte im Meisterschaftskampf eingebüßt. Außerdem hatte er sich bei dem Crash die Schulter angeschlagen und konnte auf dem Siegerpodest nicht einmal die Sektdusche zelebrieren.

Yamaha-Privatier Calvin Vlaanderen feierte in Loket seinen ersten Laufsieg in dieser Saison, womit er sich in der WM-Tabelle auf Rang 6 verbessern konnte. Es war der 6. Laufsieg des in Südafrika geborenen Niederländers. Das Podium verfehlte er mit einem 5-1-Ergebnis knapp mit nur einem Punkt Rückstand zu Seewer und Prado.

GASGAS-Werksfahrer Jorge Prado wurde mit einem 3-2-Ergebnis Zweiter der Grand-Prix-Wertung, punktgleich mit Jeremy Seewer (2-3). Entscheidend für Prados zweiten Platz war sein besseres Ergebnis im zweiten Lauf.

In der WM führt Prado jetzt mit 104 Punkten Vorsprung vor Febvre und Seewer. Der Spanier konnte damit in Loket seinen Vorsprung sogar um einen Punkt ausbauen.

Tom Koch (KTM) erreichte auf Platz 9 sein bestes Saisonergebnis. Er und sein Kosak-KTM Teamkollege Maximilian Spies holten in Loket beide 17 WM-Punkte. Maximilian Spies wurde im zweiten Lauf 13ter und wurde mit einem 12-13-Ergebnis 11. der Tageswertung. Paul Haberland (Husqvarna) erreichte das Ziel auf P25 vor Tim Koch (Husqvarna) auf P26. Noah Ludwig (Sarholz KTM) musste den zweiten Lauf nach nur 6 Runden aufgeben.

Ergebnis MXGP Loket:

1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 1-4

2. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 3-2

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 2-3

4. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 5-1

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 4-7

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 6-6

7. Tim Gajser (SLO), Honda, 9-5

8. Jeremy van Horebeek (B), Honda, 8-8

9. Mitchell Evans (AUS), Kawasaki, 7-11

10. Tom Koch (D), KTM, 16-9

11. Maximilian Spies (D), KTM, 12-13

12. Alberto Forato (I), KTM, 17-10

13. Ben Watson (GB), Beta, 14-16

14. Benoit Paturel (F), Honda, 10-31

15. Alessandro Lupino (I), Beta, 20-12

16. Alvin Östlund (S), Honda, 18-14

17. Valentin Guillod (CH), Honda, 11-36 (DNF)

18. Brian Bogers (NL), Honda, 13-20

19. Ivo Monticelli (I), GASGAS, 24-15

20. Simon Jost (SK), KTM, 19-17

21. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 15-37 (DNF)

…

28. Paul Haberland (D), Husqvarna, 38 (DNF)-25

29. Tim Koch (D), Husqvarna, 26-26

...

37. Noah Ludwig (D), KTM, 25-35 (DNF)

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 12:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 614

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 510, (-104)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 465, (-149)

4. Ruben Fernandez (E), Honda, 452, (-162)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 428, (-186)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 402, (-212)

7. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 386, (-228)

8. Alberto Forato (I), KTM, 302, (-312)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 276, (-312)

10. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 203, (-411)

11. Maxime Renaux (F), Yamaha, 202, (-412)

…

19. Tom Koch (D), KTM, 105, (-509)

20. Maximilian Spies (D), KTM, 70, (-544)