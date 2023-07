Simon Längenfelder (GASGAS): Podium in Loket!

Nur eine Autostunde von Simon Längenfelders Heimatort entfernt, fand im tschechischen Loket die zwölfte Runde der Motocross-WM MX2 statt. Der GASGAS-Pilot begeisterte die Fans.

Nachdem Simon Längenfelder am Samstag im Qualifikationsrennen der MX2-WM schon auf Platz 2 landete und neun Punkte einfuhr, jubelten die deutschen Fans. Denn aufgrund der Nähe zur Heimat waren besonders viele von ihnen nach Loket gekommen, die der 19-Jährige auf keinen Fall enttäuschen wollte.

Durch die starken Regenfälle in der Nacht, war nicht ganz klar, wie das Wasser auf der Strecke einsickern konnte und welchen Einfluss das zusätzliche Wässern machte. So wurde der GASGAS-Pilot dann doch auf der Startgeraden beim ersten Lauf vom Grip überrascht.



«Im ersten Rennen hatte ich leider nicht den besten Start. Ich dachte, dass die Startgerade mehr bewässert wurde und habe mich deshalb weiter nach hinten gelehnt. Ich hatte dann aber auf einmal sehr viel Grip und musste deshalb zweimal in die Kupplung greifen», erklärte der Regnitzlosauer im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «So war ich nicht ganz weit vorn dabei. Ich habe mich dann im Rennlauf bis auf Platz 4 nach vorn gekämpft. Eventuell wäre auch noch etwas mehr möglich gewesen, aber ich wollte es nicht übertreiben – es kann nicht immer perfekt laufen. Mit einem vierten Platz im ersten Lauf weiß man eigentlich auch, dass man mit einem guten zweiten Lauf auch aufs Podium kommt.»

Für den zweiten Start schoss Längenfelder blitzsauber aus dem Gatter und flog als Erster in die Kurve. Die Ausgangslage fürs Rennen war perfekt. Lediglich KTM-Werksfahrer Andrea Adamo machte gehörigen Druck.



«Endlich hatte ich mal wieder einen Holeshot! Wir haben mit GASGAS wirklich gut gearbeitet, damit das Bike so geil ist. Ich bin gut aus dem Start gekommen und habe alles gegeben, aber Andrea war echt schnell. Wir beide waren viel schneller als die Anderen, wir sind weit davongefahren. Als er mich dann überholt hat, habe ich versucht, an ihm dranzubleiben, aber durch die ganzen Steine hier, tut es echt weh. Überall, wo kein Protektor ist, bin ich komplett rot. Ich habe aber trotzdem mein Bestes gegeben und bin Zweiter im Lauf und auch insgesamt geworden. Damit kann ich auf jeden Fall happy sein», strahlte der Bayer.

Übrigens: Vor einem Jahr stand Längenfelder als Dritter auf dem Podium. In diesem Jahr verbesserte er sich nochmals um eine Position.



Inklusive der Punkte aus dem Qualifikationsrennen und den Wertungsläufen nimmt der Wahl-Römer 49 Punkte mit. Damit zieht er in der WM-Tabelle an Husky-Pilot Lucas Coenen vorbei und belegt Rang 7.

Ergebnis MX2, Loket:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 1-3

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 4-2

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 3-4

4. Kevin Horgmo (N), Kawasaki, 2-9

5. Andrea Adamo (I), KTM, 13-1

6. Camden Mc Lellan (RSA), Honda, 6-5

7. Sacha Coenen (B), KTM, 5-7

8. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 9-8

9. Marcel Stauffer (A), KTM, 11-10

10. Emil Weckman (FIN), Honda, 7-15

11. Liam Everts (B), KTM, 17-6

12. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 10-13

13. Oriol Oliver (E), GASGAS, 14-12

14. Isak Gifting (S), GASGAS, 12-14

15. David Braceras (E), Kawasaki, 16-11

16. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 8-29 (DNF)

17. Jan Pancar (SLO), KTM, 15-16

18. Ferruccio Zanchi (I), KTM, 32 (DNF)-17

19. Martin Venhoda (CZ), GASGAS, 30-18

20. Taylor Hammal (GB), KTM, 18-28

...

23. Mike Gwerder (CH), KTM, 19-30 (DNF)

MX2 WM-Stand nach 12 WM Events:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 531

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 496, (-35)

3. Jago Geerts (B), Yamaha, 491, (-40)

4. Thibault Benistant (F), Yamaha, 462, (-69)

5. Liam Everts (B), KTM, 447, (-84)

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 433, (-98)

7. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 390, (-141)

8. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 372, (-159)

9. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 328, (-203)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 253, (-278)

…

19. Marcel Stauffer (A), KTM, 52, (-479)

20. Mike Gwerder (CH), KTM, 45, (-486)