Jago Geerts (Yamaha) siegt vor Längenfelder

Mit einem 1-3-Ergebnis gewann Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts den Großen Preis der Tschechischen Republik in der MX2-Klasse vor Simon Längenfelder, der den zweiten Lauf auf P2 beendete.

12. Lauf der Motocross-WM im tschechischen Loket: Simon Längenfelder (GASGAS) gewann den Holeshot zum entscheidenden zweiten MX2-Lauf und führte das Rennen unter dem Jubel der zahlreichen deutschen Fans an der Strecke mehr als 10 Runden lang an.

WM-Leader Andrea Adamo (Red Bull KTM), der im ersten lauf nach einem Crash und einer Penalty nur auf Rang 13 ins Ziel kam, ging im zweiten Lauf engagiert zur Sache. Der Italiener überholte zunächst den gut gestarteten Mike Gwerder (KTM) und setzte sich danach gegen den Sieger des ersten Laufs Jago Geerts (Yamaha) durch. Es folgten Camden Mc Lellan (Honda) und sein Teamkollege Sacha Coenen, bevor er die Lücke zu Leader Längenfelder schließen konnte. Der Deutsche wehrte sich nach Kräften, doch am Ende musste er sich gegen Adamo geschlagen geben.

Jago Geerts erreichte nach der Hälfte des Rennens Rang 3 und brachte diese Platzierung auch über die Ziellinie. «Es war mir wichtig, nicht zu viel Risiko einzugehen», erklärte der Belgier, der mit einem 1-3-Ergebnis den Großen Preis von Tschechien gewann.

Simon Längenfelder wurde im zweiten Lauf Zweiter und stand mit einem 4-2-Ergebnis auf dem zweiten Podiumsrang. «Die Fans waren Mega», erklärte der Deutsche, der nur eine Stunde von Loket entfernt aufgewachsen ist. «Für mich ist Loket so etwas wie ein zweiter Heim-Grand-Prix. Die Kraft und die Kondition kommen nach meiner Verletzungspause langsam wieder zurück und ich freue mich auf die kommenden Rennen.»

Die letzte Podiumsentscheidung fiel in der letzten Runde, als sich Kay de Wolf (Husqvarna) gegen den stark fahrenden Camden Mc Lellan (Honda) durchsetzen konnte. De Wolf ist mit 35 Punkten Rückstand zu Leader Adamo Zweiter der WM-Tabelle. Sieger Jago Geerts hat auf Platz 3 einen Rückstand von 40 Punkten.

Liam Everts (KTM) kämpfte sich nach Problemen in der ersten Runde bis auf P6 nach vorne und verbesserte sich damit in der WM-Tabelle auf P5. Eine tolle Leistung zeigte der Österreicher Marcel Stauffer# (KTM), der mit einem 11-10-Ergebnis den Tag in Loket auf Gesamtrang 9 beendete.

Ergebnis MX2, Loket:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 1-3

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 4-2

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 3-4

4. Kevin Horgmo (N), Kawasaki, 2-9

5. Andrea Adamo (I), KTM, 13-1

6. Camden Mc Lellan (RSA), Honda, 6-5

7. Sacha Coenen (B), KTM, 5-7

8. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 9-8

9. Marcel Stauffer (A), KTM, 11-10

10. Emil Weckman (FIN), Honda, 7-15

11. Liam Everts (B), KTM, 17-6

12. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 10-13

13. Oriol Oliver (E), GASGAS, 14-12

14. Isak Gifting (S), GASGAS, 12-14

15. David Braceras (E), Kawasaki, 16-11

16. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 8-29 (DNF)

17. Jan Pancar (SLO), KTM, 15-16

18. Ferruccio Zanchi (I), KTM, 32 (DNF)-17

19. Martin Venhoda (CZ), GASGAS, 30-18

20. Taylor Hammal (GB), KTM, 18-28

...

23. Mike Gwerder (CH), KTM, 19-30 (DNF)

MX2 WM-Stand nach 12 WM Events:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 531

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 496, (-35)

3. Jago Geerts (B), Yamaha, 491, (-40)

4. Thibault Benistant (F), Yamaha, 462, (-69)

5. Liam Everts (B), KTM, 447, (-84)

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 433, (-98)

7. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 390, (-141)

8. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 372, (-159)

9. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 328, (-203)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 253, (-278)

…

19. Marcel Stauffer (A), KTM, 52, (-479)

20. Mike Gwerder (CH), KTM, 45, (-486)