Vorschau MXGP Lommel: Regen am Sonntag?

Die WM geht in Lommel in ihre 13. Runde

Im belgischen Lommel steht am kommenden Wochenende der Große Preis von Flandern auf dem Programm. Die Strecke wurde umgestaltet, aber der tiefe Sand wird die Athleten fordern. Für Sonntag ist Regen vorhergesagt.

In Lommel steht an diesem Wochenende der wohl härteste Grand-Prix der Saison an. Auch wenn das Rennen für einige WM-Piloten so etwas wie ein zweites Heimrennen ist, wird der tiefe und weiche Sand das Äußerste von Fahrern und Motorrädern fordern. In diesem Jahr könnte es besonders hart werden, denn am Sonntag ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% Regen vorhergesagt, wobei die Temperaturen die 20-Grad-Marke nur knapp übersteigen werden.

Die Strecke in Lommel wurde umgestaltet und modernisiert, aber die Tücken des weichen Tiefsands bleiben. Die Strecke verändert sich am Renntag praktisch in jeder Runde, so dass von den Fahrern Kreativität in Sachen Linienwahl gefragt sein wird.

Der spanische WM-Leader Jorge Prado (GASGAS) haderte beim letzten Grand-Prix in Loket mit Magenproblemen, die er inzwischen hoffentlich wieder überwunden hat. Grand-Prix-Sieger Romain Febvre (Kawasaki) klagte nach seinem Sturz in Tschechien über Schmerzen in der Schulter und Titelverteidiger Tim Gajser (HRC) zeigte in Loket nach seiner langen Verletzungspause eine gute Leistung. Wir dürfen gespannt sein, wie sich der Slowene im Sand behauptet. Er bevorzugt ja eher Hartboden. Trotzdem war er auch schon im Sand erfolgreich.

In der MXGP-Klasse haben sich neben den beiden deutschen Kosak-KTM-Piloten Tom Koch und Maximilian Spies weitere deutsche Starter angemeldet: Sarholz-KTM-Pilot Henry Jacobi hat nach seiner Schulterverletzung das Training auf dem Motorrad wieder aufgenommen und erscheint in der Starterliste von Lommel. Außerdem haben sich Noah Ludwig und Paul Haberland angemeldet.

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 12:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 614

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 510, (-104)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 465, (-149)

4. Ruben Fernandez (E), Honda, 452, (-162)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 428, (-186)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 402, (-212)

7. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 386, (-228)

8. Alberto Forato (I), KTM, 302, (-312)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 276, (-312)

10. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 203, (-411)

11. Maxime Renaux (F), Yamaha, 202, (-412)

…

19. Tom Koch (D), KTM, 105, (-509)

20. Maximilian Spies (D), KTM, 70, (-544)

In der MX2 wird Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts versuchen, weiter Boden zur Tabellenspitze gutzumachen. Der Belgier hat nach seiner verletzungsbedingten Zwangspause stetig aufgeholt und beim letzten Grand-Prix in Loket Tabellenrang 3 erreicht. Der Belgier ist ein ausgewiesener Sandspezialist. Aber nicht nur er, sondern auch Kay de Wolf, der in Loket den zweiten Rang in der WM-Tabelle übernehmen konnte, wird in Lommel seine Stärke im Sand ausspielen. Der deutsche Red Bull GASGAS Werksfahrer Simon Längenfelder hat in den letzten Rennen überzeugen können und in Indonesien sogar wieder auf dem Podium gestanden. Der Deutsche liegt nach 12 WM-Läufen auf P7 und hat gute Chancen, sich im WM-Klassement weiter zu verbessern. Mit Jan Krug steht in Lommel ein weiterer deutscher Fahrer am Start.

Der Österreicher Marcel Stauffer (KTM), der in Loket erneut seine Klasse unter Beweis stellte, wird in Lommel leider nicht antreten.

MX2 WM-Stand nach 12 WM Events:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 531

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 496, (-35)

3. Jago Geerts (B), Yamaha, 491, (-40)

4. Thibault Benistant (F), Yamaha, 462, (-69)

5. Liam Everts (B), KTM, 447, (-84)

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 433, (-98)

7. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 390, (-141)

8. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 372, (-159)

9. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 328, (-203)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 253, (-278)

…

19. Marcel Stauffer (A), KTM, 52, (-479)

20. Mike Gwerder (CH), KTM, 45, (-486)

Im Rahmenprogramm der WM wird in Belgien der 7. Lauf der EMX125 ausgetragen. Der Lette Janis Martins Reisulis liegt mit 21 Punkten vor dem Franzosen Mathis Valin (GASGAS) in Front. Maximilian Werner (Fantic) aus Jena rangiert auf Tabellenrang 3.

Im Rennen der EMXOpen wird der frühere WM-Starter Arminas Jasikonis (GASGAS) an den Start gehen und auch Tim Koch (Husqvarna), der ältere Bruder von Tom Koch, wird in dieser Klasse starten.

Stand EMX125 nach 6 von 10 Läufen:

1. Janis Martins Reisulis (LT), Yamaha, 266

2. Mathis Valin (F), GASGAS, 245, (-21)

3. Maximilian Werner (D), Fantic, 184, (-82)

4. Vitezslav Marek (CZ), KTM, 180, (-86)

5. Elias Escandell (E), Fantic, 179, (-87)

So können die Rennen in Lommel verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (kostenpflichtig)

Zeitplan Samstag, 22. Juli 2023 *)

12:00 - Studio Show mit Paul Malin



14:55 - EMXOpen Wertungslauf 1

15:40 - EMX125 Wertungslauf 1

16:25 - MX2 Qualifikationsrennen

17:10 - MXGP Qualifikationsrennen

Sonntag, 23. Juli 2023

09:40 – EMXOpen Wertungslauf 2

11:25 - EMX125 Wertungslauf 2



13:00 - MX2 Wertungslauf 1

14:00 - MXGP Wertungslauf 1



16:00 - MX2 Wertungslauf 2

17:00 - MXGP Wertungslauf 2



*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr