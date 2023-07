Fix: Liam Everts bleibt Red Bull-KTM-Werksfahrer

Liam Everts (18) wird auch 2024 und darüber hinaus für das Red Bull-KTM-Werksteam in der Motocross-MX2-WM antreten. Das wurde am Mittwoch vor seinem Heim-GP in Lommel offiziell bestätigt.

Nach der Vertragsverlängerung mit WM-Leader Andrea Adamo sicherte sich Red Bull KTM Factory Racing auch die Dienste von Liam Everts für die kommenden Jahre. Der 18-jährige Belgier feierte in seiner ersten Saison als MX2-Werksfahrer bereits vier Podestplätze, darunter seinen ersten GP-Sieg in Teutschenthal. In der WM-Tabelle liegt Everts nach einem durchwachsenen Loket-Wochenende auf Gesamtrang 5.

Liam, der der Everts-Dynastie in der bereits dritten Generation einen GP-Sieger bescherte, überzeugte die KTM-Manager mit seiner Reife, seiner Einstellung und seiner Vielseitigkeit, wie in der offiziellen Aussendung betont wurde.

Der junge Belgier selbst erklärte: «Ich freue mich sehr, meinen Vertrag mit KTM zu verlängern und ein ‚Zuhause‘ gefunden zu haben. Ich arbeite sehr gut mit dem Team zusammen und habe mich nach vorne gearbeitet. Die Fortschritte, die wir in diesem Jahr erzielt haben, waren sehr gut. Bereits einen GP gewonnen zu haben, liegt über unseren Erwartungen. Ich bin aber hungrig und will mehr. In Orange weiterzumachen ist das, was ich wollte – und jetzt freue ich mich auf ein paar weitere gemeinsame Saisons.»

Die exakte Vertragsdauer wurde wie im Fall von Adamo nicht kommuniziert.

Ergebnis MX2 Loket, 16. Juli:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 1-3

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 4-2

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 3-4

4. Kevin Horgmo (N), Kawasaki, 2-9

5. Andrea Adamo (I), KTM, 13-1

6. Camden Mc Lellan (RSA), Honda, 6-5

7. Sacha Coenen (B), KTM, 5-7

8. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 9-8

9. Marcel Stauffer (A), KTM, 11-10

10. Emil Weckman (FIN), Honda, 7-15

11. Liam Everts (B), KTM, 17-6

12. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 10-13

13. Oriol Oliver (E), GASGAS, 14-12

14. Isak Gifting (S), GASGAS, 12-14

15. David Braceras (E), Kawasaki, 16-11

16. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 8-29 (DNF)

17. Jan Pancar (SLO), KTM, 15-16

18. Ferruccio Zanchi (I), KTM, 32 (DNF)-17

19. Martin Venhoda (CZ), GASGAS, 30-18

20. Taylor Hammal (GB), KTM, 18-28

ferner:

23. Mike Gwerder (CH), KTM, 19-30 (DNF)

MX2-WM-Stand nach 12 Events:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 531

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 496, (-35)

3. Jago Geerts (B), Yamaha, 491, (-40)

4. Thibault Benistant (F), Yamaha, 462, (-69)

5. Liam Everts (B), KTM, 447, (-84)

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 433, (-98)

7. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 390, (-141)

8. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 372, (-159)

9. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 328, (-203)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 253, (-278)

ferner:

19. Marcel Stauffer (A), KTM, 52, (-479)

20. Mike Gwerder (CH), KTM, 45, (-486)