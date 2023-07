Marcel Stauffer (KTM/9.): Wieder in der Weltklasse

Der österreichische KTM-MX2-Privatier Marcel Stauffer zeigte auch beim tschechischen Motocross-Grand Prix in Loket, dass er für größere Aufgaben durchaus reif wäre.

Marcel Stauffer absolvierte am Wochenende nach Arco und Teutschenthal seinen dritten Wildcard-Einsatz in der laufenden MX2-WM-Saison. Der KTM-Testfahrer wetzte mit seiner Schruf-KTM nach Teutschenthal auch bei dieser Gelegenheit wieder in die Top-10 und zeigte erneut recht wenig Respekt vor arrivierten Assen.

Für den Salzburger war der Loket-GP eine Art Heimrennen, das ihm am Ende die Ränge 11 und 10 einbrachte. Gesamt beendete der 22-Jährige aus Nußdorf am Haunsberg den Renntag auf der spektakulären Natur-Oldschool-Piste somit auf dem ausgezeichneten neunten Rang.

Im ersten Lauf gewann Stauffer noch im Nachhinein eine Position, als WM-Leader Andrea Adamo (Red Bull-KTM) für Überholen unter gelber Flagge um zwei Positionen nach hinten versetzt wurde.

«Ich bin mega happy mit dem Speed, den ich gezeigt habe. Ich muss mich nur noch ein wenig an die Intensität gewöhnen», analysierte Stauffer den Unterschied zur nationalen Meisterschaft. «Ich möchte bei meiner wunderbaren Familie und meinem Mechaniker Patrick Krenmayr bedanken. Ein großes Danke auch an all meine Sponsoren.»

Viele seiner Fans fordern längst eine komplette WM-Saison für den 22-jährigen Salzburger. Nun gilt es, die Planung voranzutreiben und zu checken, wie sich der Job des Testfahrers mit dem GP-Piloten vereinbaren lässt.

Fakt ist: KTM könnte Stauffer sicher behilflich sein, ähnlich wie bei Simon Längenfelder oder dem unvergessenen Rene Hofer haben es die Orangen in der Hand, einem weiteren Talent unter die Arme zu greifen.

Ergebnis MX2 Loket, 16. Juli:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 1-3

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 4-2

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 3-4

4. Kevin Horgmo (N), Kawasaki, 2-9

5. Andrea Adamo (I), KTM, 13-1

6. Camden Mc Lellan (RSA), Honda, 6-5

7. Sacha Coenen (B), KTM, 5-7

8. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 9-8

9. Marcel Stauffer (A), KTM, 11-10

10. Emil Weckman (FIN), Honda, 7-15

11. Liam Everts (B), KTM, 17-6

12. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 10-13

13. Oriol Oliver (E), GASGAS, 14-12

14. Isak Gifting (S), GASGAS, 12-14

15. David Braceras (E), Kawasaki, 16-11

16. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 8-29 (DNF)

17. Jan Pancar (SLO), KTM, 15-16

18. Ferruccio Zanchi (I), KTM, 32 (DNF)-17

19. Martin Venhoda (CZ), GASGAS, 30-18

20. Taylor Hammal (GB), KTM, 18-28

ferner:

23. Mike Gwerder (CH), KTM, 19-30 (DNF)

MX2-WM-Stand nach 12 Events:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 531

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 496, (-35)

3. Jago Geerts (B), Yamaha, 491, (-40)

4. Thibault Benistant (F), Yamaha, 462, (-69)

5. Liam Everts (B), KTM, 447, (-84)

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 433, (-98)

7. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 390, (-141)

8. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 372, (-159)

9. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 328, (-203)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 253, (-278)

ferner:

19. Marcel Stauffer (A), KTM, 52, (-479)

20. Mike Gwerder (CH), KTM, 45, (-486)