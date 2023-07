Lommel: Coldenhoff startet von Pole, Spies auf P9

In einem dramatischen Qualifikationsrennen setzte sich der niederländische Yamaha-Werksfahrer Glenn Coldenhoff gegen die MXGP-Konkurrenz durch. Maximilian Spies (Kosak KTM) zeigte auf P9 eine tolle Leistung.

MXGP-Qualifikationsrennen zum Großen Preis von Flandern in Lommel: Der spanische WM-Leader Jorge Prado (GASGAS) legte mit 1:59.581 Min. im Zeittraining die schnellste Rundenzeit vor und zog den Holeshot zum Samstagsrennen vor den beiden Yamaha-Werksfahrern Glenn Coldenhoff und Jeremy Seewer.

Romain Febvre (Kawasaki) startete auf Rang 5 und überholte in der ersten Runde Calvin Vlaanderen (Yamaha). Eine Runde später ging der Franzose an Seewer vorbei und erreichte damit P3.

Prado führte das Rennen 8 von 12 Runden lang an, während Glenn Coldenhoff von hinten immer näher rückte und sich in der 9. Runde mit einem cleveren Manöver am Spanier vorbei quetschte. Coldenhoff setzte außen zum Überholen an, schnitt aber auf die Innenlinie und konnte Prado ausgangs der Linkskurve den Weg innen abschneiden.

Der Spanier wollte Coldenhoff nicht davonziehen lassen, riskierte zu viel und stürzte in Kurve 1 übers Vorderrad, so dass Febvre kampflos P2 erbte. Prado verlor nach seinem Crash etwas seinen Rhythmus, so dass ihn Seewer Prado in der letzten überholen konnte. Kurz nachdem der Schweizer den Spanier passiert hatte, ging aber auch er zu Boden. Der dicht folgende Prado konnte nicht mehr ausweichen und wurde über die am Boden liegende Yamaha ebenfalls in den Sand katapultiert. Clavin Vlaanderen (Yamaha) konnte an den beiden gestürzten Fahrern einfach vorbeigehen.

Prado rappelte sich nach dem zweiten Crash als erster wieder auf, doch der Spanier verlor danach komplett seinen Rhythmus und konnte nicht mehr attackieren. Prado rollte nur noch ins Ziel, so dass ihn Seewer kurz vor dem Ende des Rennens noch abfangen konnte und somit das Ziel auf P4 erreichte.

Glenn Coldenhoff holte in Lommel seine erste Pole in dieser Saison und sicherte sich damit 10-WM-Punkte. In der WM-Tabelle rangiert der Niederländer auf P5. Zweiter wurde Romain Febvre und Yamaha-Privatfahrer Calvin Vlaanderen zeigte auf Rang 3 erneut sein Potenzial im Sand.

Mit einer glänzenden Leistung präsentierte sich Maximilian Spies (Kosak KTM), der auf P9 als erster deutscher Fahrer überhaupt erste WM-Punkte in einem MXGP-Qualifikationsrennen holen konnte. Der Brandenburger kam sogar vor Titelverteidiger Tim Gajser (Honda) ins Ziel. Sein Teamkollege Tom Koch erwischte keinen guten Start und überquerte die Ziellinie auf Rang 16. Die beiden Sarholz-KTM-Piloten, Henry Jacobi und Noah Ludwig starteten in Lommel nicht.

Ergebnis Qualifikationsrennen Lommel:

1. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

2. Romain Febvre (F), Kawasaki

3. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

5. Jorge Prado (ESP), GASGAS

6. Brian Bogers (NL), Honda

7. Ruben Fernandez (E), Honda

8. Jeremy van Horebeek (B), Honda

9. Maximilian Spies (D), KTM

10. Tim Gajser (SLO), Honda

11. Ben Watson (GB), Beta

12. Harri Kullas (EST), Yamaha

13.Mitchell Evans (AUS), Kawasaki

14. Kevin Brumann (CH), Yamaha

15. Alvin Östlund (S), Honda

16. Tom Koch (D), KTM

17. Jere Haavisto (FIN), KTM

18. Petar Petrov (BG), Yamaha

19. Alberto Forato (I), KTM

20. Lars van Berkel (NL), Honda

…

25. Paul Haberland (D), Husqvarna

DNS: Jeffrey Herlings (NL), KTM

DNS: Maxime Renaux (F), Yamaha

DNS: Valentin Guillod (CH), Honda

DNS: Mattia Guadagnini (I), GASGAS

DNS: Henry Jacobi (D), KTM

DNS: Noah Ludwig (D), KTM

DNS: Pauls Jonass (LT), Honda

MXGP WM-Stand:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 620

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 519, (-101)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 472, (-148)

4. Ruben Fernandez (E), Honda, 456, (-164)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 438, (-182)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 410, (-210)

7. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 386, (-234)

8. Alberto Forato (I), KTM, 302, (-318)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 276, (-344)

10. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 203, (-417)

11. Maxime Renaux (F), Yamaha, 202, (-418)

…

19. Tom Koch (D), KTM, 105, (-515)

20. Maximilian Spies (D), KTM, 72, (-548)