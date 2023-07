Lommel: Jago Geerts (Yamaha) startet von Pole

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann der belgische Lokalmatador Jago Geerts (Yamaha) das Qualifikationsrennen auf der neu gestalteten Tiefsandstrecke von Lommel. Simon Längenfelder (GASGAS) wurde Dritter.

MX2-Qualifikationsrennen zum Großen Preis von Flandern, 13. Lauf zur Motocross-WM, im Tiefsand von Lommel. Der deutsche GASGAS Werksfahrer Simon Längenfelder legte am Vormittag mit 2:02.054 Min. auf der deutlich modifizierten Strecke die schnellste Rundenzeit vor.

Jago Geerts# (Yamaha) zog den Holeshot zum MX2-Qualifikationsrennen und setzte sich in der ersten Rennhälfte einige Sekunden ab. Simon Längenfelder startete auf P4 und nutzte in der ersten Runde einen Fehler von WM-Leader Adamo und erreichte P3. Danach schloss er die Lücke zu Kevin Horgmo (Kawasaki) und überholte ihn bei erster Gelegenheit.

Hinter dem Führungstrio fanden zahlreiche Zweikämpfe statt. Lucas Coenen (Husqvarna) setzte sich zunächst gegen Liam Everts durch und erreichte P4. Direkt vor ihm rangierte sein Zwillingsbruder Sacha, der in einer Rechtskurve direkt vor ihm stürzte. Lucas hatte keine Chance und überrollte seinen am Boden liegenden Bruder, der zum Glück unverletzt blieb und im Rennen noch von P22 auf P12 nach vorne fuhr.

Kay de Wolf (Husqvarna) stürzte gleich zweimal. Bei seinem zweiten Crash touchierte er mit seinem Vorderrad das Hinterrad von Liam Everts (KTM), während Coenen sich weiter nach vorn arbeitete.

In der zweiten Rennhälfte konnte Längenfelder die Lücke zu Leader Geerts schließen, doch der Deutsche kam nicht nah genug an Geerts heran. In der letzten Runde hatte Längenfelder plötzlich Lucas Coenen an seinem Hinterrad. Längenfelder beging einen kleinen Fehler, den Coenen unmittelbar nutzen konnte. Geerts gewann vor Coenen und Längenfelder.

Damit liegt Geerts nach diesem Qualifikationsrennen bereits punktgleich mit de Wolf auf Rang 2. Beide haben einen Rückstand von 37 Punkten zu Leader Andrea Adamo (KTM), der das Qualifikationsrennen auf P4 beenden konnte.

Der deutsche Wildcardpilot Jan Krug qualifizierte sich auf Rang 23. Mike Gwerder (KTM) musste das Rennen nach 2 absolvierten Runden beenden.

Ergebnis MX2 Qualifikationsrennen Lommel:

1. Jago Geerts (B), Yamaha,

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS

4. Andrea Adamo (I), KTM

5. Liam Everts (B), KTM

6. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

7. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

8. Rick Elzinga (NL), Yamaha

9. Isak Gifting (S), GASGAS

10. Ivano van Erp (NL), Yamaha

11. David Braceras (E), Kawasaki

12. Sacha Coenen (B), KTM

13. Thibault Benistant (F), Yamaha

14. Emil Weckmann (FIN), Honda

15. Jorgen-Matthias Talviku (EST), Husqvarna

16. Oriol Oliver (E), KTM

17. Scott Smoulders (NL), Honda

18. Jan Pancar (SLO), KTM

19. Ferruccio Zanchi (I), KTM

20. Taylor Hammal (GBR), KTM

21. Saad Soulimani (F), Yamaha

22. Arvid Lüning (S), GASGAs

23. Jan Krug (D), Husqvarna

…

36. (DNF) Andrea Bonacorsi (I), KTM

37. (DNF) Mike Gwerder (CH), KTM

MX2 WM-Stand:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 538

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna,501, (-37)

3. Jago Geerts (B), Yamaha, 501, (-37)

4. Thibault Benistant (F), Yamaha, 462, (-76)

5. Liam Everts (B), KTM, 453, (-85)

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 433, (-105)

7. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 398, (-140)

8. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 381, (-157)

9. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 332, (-206)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 253, (-285)

…

19. Marcel Stauffer (A), KTM, 52, (-486)

20. Mike Gwerder (CH), KTM, 45, (-493)