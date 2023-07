Jeffrey Herlings (KTM): Comeback schon in Finnland

Jeffrey Herlings kehrt am kommenden Wochenende in die Wm zurück

Früher als erwartet kehrt Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings nach seinem Halswirbelbruch bereits am kommenden Wochenende in Vantaa (Finnland) in die WM zurück.

Der 28-jährige Niederländer hatte sich beim Deutschland-Grand-Prix im Talkessel bei einem Sturz am Ende des ersten Laufs den Halswirbel C5 gebrochen und verpasste neben dem 2. Lauf in Teutschenthal 2 WM-Läufe in Indonesien und die Grands-Prix in Tschechien und Belgien.

Durch diese Ausfälle ist Herlings auf WM-Rang 7 zurückgefallen und hat nach 13 WM-Läufen einen Rückstand von 279 Punkten zu Tabellenführer Jorge Prado (GASGAS).

Ursprünglich wollte der Niederländer sein Comeback beim ADAC Masters Rennen in Gaildorf am 6. August geben und hatte angekündigt, auch am 27. August beim ADAC Masters Rennen in Tensfeld am 27. August an den Start zu gehen.

MXGP WM-Stand nach 13 von 19 Läufen:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 665

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 566, (-99)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 506, (-159)

4. Ruben Fernandez (E), Honda, 481, (-184)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 480, (-185)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 444, (-221)

7. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 386, (-279)

8. Alberto Forato (I), KTM, 331, (-334)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 276, (-389)

10. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 203, (-462)