Kay de Wolf (Husqvarna) verpasst auch Finnland-GP

Das Nestaan Husqvarna Factory Racing Team wird die Reise nach Vantaa zum MXGP von Finnland nur mit einem Fahrer antreten. Kay de Wolf braucht nach seiner Aufgabe in Lommel mehr Zeit, um wieder fit zu werden.

Zum zweiten Mal in dieser Saison wurde Kay de Wolf von einem Crash im Training eingebremst. Nach seiner Knöchelverletzung vor Teutschenthal, die ihn schon die WM-Führung gekostet hatte, stand er erst vor einer Woche in Loket erstmals wieder auf dem Podest. Die Nachwirkungen eines Sturzes vom vergangenen Mittwoch (19. Juli) sorgten allerdings dafür, dass der 18-jährige Niederländer wieder angeschlagen in den Flandern-GP ging.

Im Qualifying-Rennen erkämpfte de Wolf am Samstag dennoch Rang 6. Im tiefen Sand von Lommel – eigentlich sein Parade-Terrain – musste er nach einem weiteren Sturz zu Beginn des ersten Laufs am Sonntag dann aber aufgeben. Auf den zweiten Wertungslauf verzichtete er anschließend. Sein Rückstand in der WM-Tabelle wuchs durch die zwei Nuller auf 63 Punkte an.

Am Montag teilte das Nestaan Husqvarna Factory Racing Team mit: Kay de Wolf wird sich nun auskurieren und deshalb gar nicht erst nach Finnland reisen, wo bereits am kommenden Wochenende der nächste Grand Prix stattfindet.

«Wir erleben ein turbulentes Jahr», hielt Teammanager Rasmus Jorgensen fest. «Es waren großartige Höhenflüge dabei, wie der GP-Sieg von Kay in Lettland, jetzt aber erleben wir die harte Seite des Sports. Kay wird sich die Zeit nehmen, damit sich sein angeschlagener Körper erholen kann. Er wird zurückkommen, sobald er bereit ist, mit seiner FC 250 wieder auf das Podium zu fahren.»

Einziger Husqvarna-Werksfahrer in Vantaa ist somit Lucas Coenen, nachdem sich Roan van de Moosdijk bereits in Loket das Schlüsselbein gebrochen hat und in der vergangenen Woche operiert worden ist.

Ergebnis MX2, Lommel, 23. Juli:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 1-1

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 2-2

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 3-3

4. Liam Everts (B), KTM, 5-4

5. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 7-6

6. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 9-5

7. Andrea Adamo (I), KTM, 4-13

8. Oriol Oliver (E), KTM, 8-10

9. David Braceras (E), Kawasaki, 12-7

10. Isak Gifting (S), GASGAS, 11-8

11. Ferruccio Zanchi (I), KTM, 14-11

12. Ivano van Erp (NL), Yamaha, 17-9

13. Emil Weckmann (FIN), Honda, 15-13

14. Camden Mc Lellan (RSA), Honda, 13-14

15. Andrea Bonacorsi (I), KTM, 6-30

16. Sacha Coenen (B), KTM, 10-33

17. Jorgen-Matthias Talviku (EST), Husqvarna, 16-17

18. Joel Rizzi (GBR), GASGAS, 20-15

19. Taylor Hammal (GBR), KTM, 26-21

20. Philip Olsson (S), Husqvarna, 33-16

21. Jan Krug (D), Husqvarna, 19-19

...

DNS: Kay de Wolf (NL), Husqvarna

DNS: Thibault Benistant (F), Yamaha

DNS: Mike Gwerder (CH), KTM

MX2-Stand nach WM-Runde 13:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 564

2. Jago Geerts (B), Yamaha, 551, (-13)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 501, (-63)

4. Liam Everts (B), KTM, 487, (-77)

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 462, (-102)

6. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 438, (-126)

7. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 433, (-131)

8. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 425, (-139)

9. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 361, (-203)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 253, (-311)

…

19. Marcel Stauffer (A), KTM, 52, (-512)

...

21. Mike Gwerder (CH), KTM, 45, (-519)

…

48. Peter König (D), KTM, 6, (-558)

...

53. Jan Krug (D), Husqvarna, 4, (-560)