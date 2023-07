Lommel: 40 Jahre Giuseppe Luongo – viele Emotionen

Der italienische Motocross-Mastermind Giuseppe Luongo wurde im Rahmen des MXGP von Flandern in Lommel für ein rundes Jubiläum von zahlreichen Top-Stars gefeiert.

Anlässlich des Motocross-Grand-Prix von Flandern in Lommel wurde am Samstagabend bei einem Gala-Event Promoter- und Organisator-Urgestein Giuseppe Luongo gefeiert. Der Italiener ist seit 40 Jahren in der MX-Szene aktiv. Er begann seine Karriere als Promoter in den 1980er-Jahren und war jahrelang Veranstalter von Supercross-Events oder der legendären «Masters of Motocross»-Serie, die auf italienischen und französischen Strecken im Herbst abgehalten wurde.

Giuseppe Luongo organisierte sein erstes Motocross-Event 1983 in Ponte a Egola. Später sorgte er mit üppigen Sponsorengeldern von Marken wie Chesterfiel dafür, dass auch die Top-Stars aus den USA im Herbst den Weg nach Europa fanden. Luongo etablierte dann auch die Live-TV-Berichterstattung von der Motocross-WM über den eigenen Streaming-Kanal – heute mxgp-tv.com.

Später übernahm Luongo nach einem kurzen Intermezzo von Dorna selbst wieder die Rechte an der Motocross-WM mit der Marke Youthstream. Mittlerweile hat sein Sohn David die Funktion als CEO übernommen, die Promoter-Firma tritt seit 2019 unter dem Namen «Infront Moto Racing» auf und hängt an den Schweizer Rechtevermarktern von Infront.

Zurück zum Gala-Event im VIP-Zelt von Lommel: Dort erwiesen Giuseppe Luongo viele Top-Stars von einst und jetzt die Ehre. Auch der angeschlagene Fünffach-Champion Jeffrey Herlings (Red Bull KTM) und der noch regierende Weltmeister Tim Gajser (HRC Honda) waren beim Abendprogramm mit dabei. Ebenfalls auf der Gästeliste zu finden waren Ikonen wie Stefan und Harry Everts, Antonio Cairoli oder Jacky Vimond. Everts überreichte Luongo eine spezielle Edition seines S72-Gins.

«Es war ein wundervoller Abend voller Emotionen, gemeinsam mit all den Champions, Herstellern, den Teams, Partnern und den Medienvertretern», freute sich Luongo. «Aber über all dem waren es unzählige Freunde aus den vergangenen 40 Jahren, mit denen wir gearbeitet haben und Motocross dorthin gebracht haben, wo es heute ist – der populärste Offroad-Sport der Welt. Ich war tief bewegt von der Herzlichkeit, der Wärme und Liebe, die mir entgegengebracht wurde. Das wird uns noch mehr Kraft geben, um in Zukunft hier weiter zu machen.»

In Summe befanden sich beim Gruppenfoto dann mehr als 40 WM-Titel auf der Bühne. Der jetzige KTM-Mastermind Roger de Coster wurde sogar aus den USA für eine Botschaft an Luongo zugeschaltet.

Fakt ist: Der Motocross-Sport ist in Belgien auch neben der sportlichen Bühne wieder im Kommen. In Lommel war nämlich auch Sportminister Ben Weyts vor Ort, der sich über ein Trikot von Red Bull-KTM-Zukunftshoffnung Sacha Coenen freute und sich angeregt mit Joel Smets und Jago Geerts unterhielt.