Simon Längenfelder in Lommel zweimal auf dem Podium

Simon Längenfelder fuhr im belgischen Lommel das dritte Grand-Prix-Podium in Folge ein. Der Red Bull GASGAS-Werkspilot bewies im Rahmen der Motocross-MX2-WM seine Qualitäten im Sand.

In Lommel konnte Simon Längenfelder erneut beweisen, dass er ein sehr starker Sandfahrer ist, auch wenn er nicht in Belgien oder den Niederlanden stationiert ist. Bereits im Qualifikationsrennen setzte er Titelaspirant und Lokalheld Jago Geerts (Yamaha) unter Druck. Erst nachdem Längenfelder an den Belgier heranfuhr, passierten kleine Fehler, die von Lucas Coenen (Husqvarna) zum Überholen genutzt wurden. Dennoch reichte für den Wahl-Römer Position 3 als Ausgangslage.

Die Starts passten wieder gut, weshalb Längenfelder in beiden Läufen immer in der Spitzengruppe zu finden war. Im ersten Lauf setzte er sich spielerisch gegen den WM-Führenden Andrea Adamo (KTM) durch und sah auf Rang 3 die Ziellinie. Beim zweiten Aufeinandertreffen des Tages schien auf P2 alles sicher, bis ein überrundeter Pilot nicht aufpasste und dem Regnitzlosauer ins Motorrad fuhr. Ein kleiner Crash und eine verlorene Position später, wurde er wieder als Dritter abgewinkt.

«Ich war in allen drei Rennen immer Dritter und bin immer gut aus dem Start gekommen. Wir haben uns für einen etwas äußeren Startplatz entschieden, damit ich mich aus dem ganzen Schlamassel raushalten kann, was eine gute Idee war. Innen gab es verschiedene Härten von Sand, das war außen nicht so», erklärte Längenfelder im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich bin immer mein Ding gefahren, besonders im Qualirace war ich sehr schnell, wurde von Jago aber ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht. In meinen beiden Läufen bin ich meinen Speed gefahren. Dafür, dass ich einer der wenigen bin, der nicht in Belgien lebt, war mein Speed ziemlich gut. Ich war glücklich, wieder auf dem Podium zu sein.»



Aktuell liegt der 19-Jährige in der WM-Tabelle auf Rang 6.

MX2-WM-Stand:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 564 Punkte

2. Jago Geerts (B), Yamaha, 551, (-13)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 501, (-63)

4. Liam Everts (B), KTM, 487, (-77)

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 462, (-102)

6. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 438, (-126)

7. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 433, (-131)

8. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 425, (-139)

9. Kevin Horgmo (N), Kawasaki, 361, (-203)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 253, (-311)