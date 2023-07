Liam Everts (KTM/4.): «Ein hartes Wochenende»

Red Bull-KTM-Ass Liam Everts verpasste beim Heim-Event in Lommel den Sprung auf das Podium und schildert seine Wahrnehmung zum Umbau der gefürchteten Sandpiste.

Für KTM-MX2-Hoffnung Liam Everts lief der Heim-Grand Prix vor eigener Tribüne in Lommel nicht ganz nach Wunsch. Der 18-jährige Sohn von Ikone Stefan Everts fuhr in Lauf 1 auf Rang 5. Im zweiten Rennen des MX2-Tages musste Everts in der sechsten Runde seine dritte Position an Lucas Coenen (Husqvarna) abtreten. Die Plätze 4 und 5 brachten Everts in der Tageswertung schließlich auf den vierten Gesamtrang.

Die neue Streckenführung in Lommel machte auch Everts in einigen Phasen zu schaffen. «Es war generell ein hartes Wochenende, weil ich ein wenig Probleme mit der Piste hatte und auch ein wenig den Druck und das Feuer vermisst habe», erklärte der Enkel von Harry Everts.

«Im ersten Rennen wurde ich am Start geblockt, weil direkt vor mir jemand zu Boden gegangen ist. Ich bin dann noch auf Platz 5 nach vorne gekommen, was somit eigentlich ein gutes Rennen war. Im zweiten Lauf hatte einen guten Start und war dann auf Rang 4 – der Abstand zu Simon Längenfelder wurde mal größer, dann wieder kleiner.»

Everts weiter: «Ich dachte eigentlich, das Pisten-Layout war gut. Es ist ja immer gut, etwas Neues zu haben. Wir trainieren ja das ganze Jahr hier und es war irgendwie doch cool, die Piste mal anders zu fahren.»

In der WM-Tabelle hat Liam Everts den derzeit verletzten Franzosen Thibault Benistant (Yamaha) von Platz 4 verdrängt. Zudem machte er acht WM-Punkte auf seinen Teamkollegen und WM-Leader Andrea Adamo gut. Auf den ebenfalls angeschlagenen Kay de Wolf (3.), der zumindest einen weiteren Grand Prix verpassen wird, fehlen Everts aktuell nur noch 14 Zähler.

Der Motocross-WM-Tross zieht nun nach Finnland weiter, wo am kommenden Wochenende ebenfalls sandiger Untergrund auf die Stars wartet, wenn der Boden dort auch nicht so tief ist in Lommel. Everts erinnerte sich mit Blick auf Vantaa: «Ich glaube, ich habe dort in der 85er-Klasse bereits gewonnen.»

Ergebnis MX2, Lommel, 23. Juli:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 1-1

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 2-2

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 3-3

4. Liam Everts (B), KTM, 5-4

5. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 7-6

6. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 9-5

7. Andrea Adamo (I), KTM, 4-13

8. Oriol Oliver (E), KTM, 8-10

9. David Braceras (E), Kawasaki, 12-7

10. Isak Gifting (S), GASGAS, 11-8

11. Ferruccio Zanchi (I), KTM, 14-11

12. Ivano van Erp (NL), Yamaha, 17-9

13. Emil Weckmann (FIN), Honda, 15-13

14. Camden Mc Lellan (RSA), Honda, 13-14

15. Andrea Bonacorsi (I), KTM, 6-30

16. Sacha Coenen (B), KTM, 10-33

17. Jorgen-Matthias Talviku (EST), Husqvarna, 16-17

18. Joel Rizzi (GBR), GASGAS, 20-15

19. Taylor Hammal (GBR), KTM, 26-21

20. Philip Olsson (S), Husqvarna, 33-16

21. Jan Krug (D), Husqvarna, 19-19

...

DNS: Kay de Wolf (NL), Husqvarna

DNS: Thibault Benistant (F), Yamaha

DNS: Mike Gwerder (CH), KTM

MX2-Stand nach WM-Runde 13:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 564

2. Jago Geerts (B), Yamaha, 551, (-13)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 501, (-63)

4. Liam Everts (B), KTM, 487, (-77)

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 462, (-102)

6. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 438, (-126)

7. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 433, (-131)

8. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 425, (-139)

9. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 361, (-203)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 253, (-311)



Ferner:

19. Marcel Stauffer (A), KTM, 52, (-512)

21. Mike Gwerder (CH), KTM, 45, (-519)

48. Peter König (D), KTM, 6, (-558)

53. Jan Krug (D), Husqvarna, 4, (-560)