Vorschau Vantaa (Finnland): Alle Rennen früher

Die Motocross-WM geht in Finnland in ihre 14. Runde

Die Motocross-WM geht an diesem Wochenende in Vantaa (Finnland) in ihre 14. Runde. Mit Spannung wird dort die Rückkehr von Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings erwartet. Die Rennen beginnen früher als gewohnt.

Am kommenden Wochenende findet im finnischen Vantaa in der Nähe der Hauptstadt Helsinki der 14. Lauf der Motocross-WM statt. Der Sandkurs wird auch gerne als das 'finnische Lommel' bezeichnet. Mit Spannung wird dort die Rückkehr von Jeffrey Herlings erwartet. Alle Rennen in Finnland beginnen früher als gewohnt, da einerseits die Rennen eine Stunde früher gestartet werden und außerdem eine weitere Stunde Zeitverschiebung dazukommt.

In der MXGP-WM konnte Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre zuletzt vier Grand-Prix-Siege in Folge erringen und damit seinen Rückstand zu WM-Leader Jorge Prado (GASGAS) auf 99 Punkte verkürzen.

MXGP WM-Stand nach 13 von 19 Läufen:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 665

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 566, (-99)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 506, (-159)

4. Ruben Fernandez (E), Honda, 481, (-184)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 480, (-185)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 444, (-221)

7. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 386, (-279)

8. Alberto Forato (I), KTM, 331, (-334)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 276, (-389)

10. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 203, (-462)

Die MX2-WM steht ganz im Zeichen von Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts, der es geschafft hat, seinen durch einen Handgelenksbruch verursachten Rückstand von 64 Punkten auf 13 Punkte einzudampfen. Tabellenführer Andrea Adamo (KTM) steht mächtig unter Druck und möglicherweise werden wir in Finnland bereits einen Wechsel an der Tabellenspitze sehen. GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder schaffte es vor einer Woche in Lommel wieder aufs Podium und wenn er so weiter macht, könnte er sich in Finnland in der WM-Tabelle weiter verbessern. Zur Erinnerung: Auch Längenfelder verpasste in dieser Saison mehrere Grands-Prix wegen eines Armbruchs.

MX2 WM-Stand nach 13 von 19 Läufen:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 564

2. Jago Geerts (B), Yamaha, 551, (-13)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 501, (-63)

4. Liam Everts (B), KTM, 487, (-77)

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 462, (-102)

6. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 438, (-126)

7. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 433, (-131)

8. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 425, (-139)

9. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 361, (-203)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 253, (-311)

So können die Rennen in Vantaa verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (kostenpflichtig)

Zeitplan Samstag, 29. Juli 2023 *)

11:00 - Studio Show mit Paul Malin



14:15 - MX2 Qualifikationsrennen

15:10 - MXGP Qualifikationsrennen

Sonntag, 30. Juli 2023

11:00 - MX2 Wertungslauf 1

12:00 - MXGP Wertungslauf 1



14:00 - MX2 Wertungslauf 2

15:00 - MXGP Wertungslauf 2



*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr