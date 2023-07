Jorge Prado (GASGAS) gewinnt Qualifying in Vantaa

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann der spanische WM-Leader Jorge Prado (Red Bull GASGAS) das Qualifikationsrennen zum Großen Preis von Finnland in Vantaa vor Romain Febvre (Kawasaki) und Ruben Fernandez (Honda).

MXGP-Qualifikationsrennen zum Großen Preis von Finnland in Vantaa: Vor dem Start begann es erneut zu regnen, so dass die Strecken- und Sichtverhältnisse für die Fahrer weiterhin schwierig blieben.

WM-Rückkehrer Jeffrey Herlings (Red Bull KTM) brannte am Vormittag mit 1:36.753 Min. unter noch trockenen Bedingungen die schnellste Rundenzeit in den Boden. Am Start reagierte der Niederländer aber zu spät, wurde auf der Startgeraden von seinen Kontrahenten in die Zange genommen und ging nur auf Rang 17 in die erste Runde. Den Holeshot gewann WM-Leader Jorge Pradom (GASGAS), der unter den schwierigen Bedingungen erneut von seiner brillanten Fahrtechnik profitieren konnte. Romain Febvre (Kawasaki), der auf Rang 2 in dieses Rennen gestartet war, haderte von Beginn an mit Sichtproblemen und hatte über die Distanz keine Chance, Prado abzufangen.

HRC-Werksfahrer Tim Gajser musste mit einer blockierten Kette das Rennen bereits in der Anfangsphase unterbrechen, konnte aber seine Fahrt fortsetzen und kam auf P12 ins Ziel. Herlings kämpfte sich nach seinem schlechten Start bis auf P10 nach vorne und sicherte sich damit wenigstens einen zusätzlichen WM-Punkt.

Jorge Prado blieb in diesem schwierigen Rennen fehlerfrei und gewann mit einem Vorsprung von 5,2 Sekunden vor Febvre und Fernandez. Damit konnte er seine WM-Führung gegenüber Febvre wieder auf 100 Punkte ausbauen, was ihm für die Rennen am Sonntag vielleicht einen kleinen mentalen Vorteil verschaffen könnte.

Maximilian Spies (Kosak KTM) startete im Bereich von P17, kämpfte sich im Rennen auf P15 nach vorne, fiel dann aber wieder auf Rang 17 zurück. Sein Teamkollege Tom Koch erreichte das Ziel auf Rang 19.

Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer wurde in der letzten Runde von seinem Teamkollegen Glenn Coldenhoff überholt und kam auf Rang 5 ins Ziel. Der Schweizer Kevin Brumann (Yamaha) erreichte das Ziel auf P14.

Ergebnis Qualifying MXGP Vantaa:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS

2. Romain Febvre (F), Kawasaki

3. Ruben Fernandez (E), Honda

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

6. Jeremy van Horebeek (B), Honda

7. Benoit Paturel (F), Yamaha

8. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

9. Alberto Forato (I), KTM

10. Jeffrey Herlings (NL), KTM

11. Alvin Östlund (S), Honda

12. Tim Gajser (SLO), Honda

13. Brian Bogers (NL), Honda

14. Kevin Brumann (CH), Yamaha

15. Ben Watson (GB), Beta

16. Gert Krestinov (EST), Honda

17. Maximilian Spies (D), KTM

18. Albin Gerhardsson (S), Husqvarna

19. Tom Koch (D), KTM

20. Mitchell Evans (AUS), Kawasaki

...

DNS: Maxime Renaux (F), Yamaha

DNS: Valentin Guillod (CH), Honda

DNS: Mattia Guadagnini (I), GASGAS

DNS: Pauls Jonass (LT), Honda

DNS: Henry Jacobi (D), KTM

DNS: Noah Ludwig (D), KTM

DNS: Paul Haberland (D), Husqvarna

MXGP WM-Stand:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 675

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 575, (-100)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 512, (-163)

4. Ruben Fernandez (E), Honda, 489, (-186)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 487, (-188)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 447, (-228)

7. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 387, (-288)

8. Alberto Forato (I), KTM, 333, (-342)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 276, (-399)

10. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 203, (-472)

11. Maxime Renaux (F), Yamaha, 202, (-473)