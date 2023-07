Romain Febvre (Kawa) vorn, Drama für Ruben Fernandez

Der französische Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre gewann den ersten Lauf der MXGP-Klasse in Vantaa (Finnland) vor Jeremy Seewer (Yamaha) und Jorge Prado (GASGAS). Ruben Fernandez (HRC) stürzte schwer.

Großer Preis von Finnland, erster Lauf der Klasse MXGP: Der Schweizer Jeremy Seewer (Yamaha) gewann den Holeshot vor Polesetter und WM-Leader Jorge Prado (GASGAS). Romain Febvre (Kawasaki) startete im Bereich der Top-3 und attackierte gleich zu Beginn des Rennens hart. Der Franzose ging im Bereich der Wellensektion an Prado vorbei, schloss danach die Lücke zu Seewer und ging in der zweiten Runde an Seewer vorbei in Führung.

Das Spitzentrio, Febvre, Seewer und Prado, blieb über die gesamte Renndistanz eng beieinander, aber Febvre behielt am Ende die Oberhand und gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 1,3 Sekunden.

WM-Rückkehrer Jeffrey Herlings (Red Bull KTM) startete auf P6 ins Rennen und schob sich innerhalb der ersten 3 Runden an Ruben Fernandez (Honda) vorbei auf Rang 5. Fernandez konterte in Runde 7 und setzte sich auf den Außenlinien gegen 'The Bullet' durch. Herlings geriet danach erneut unter Druck von Calvin Vlaanderen und bekam Sichtprobleme, vermutlich durch Sand in der Brille. Herlings musste die 'goggle lane' ansteuern, um seine Brille zu wechseln und fiel von P6 auf P11 zurück. In den letzten Runden kämpfte sich Herlings wieder auf P8 nach vorne.

In Runde 13 ereignete sich ein Drama, dessen Ausgang hoffentlich besser sein wird, als es ausgesehen hat: Ruben Fernandez erwischte den Absprung zu einem weiten Table nicht, landete unkontrolliert auf dem Vorderrad und flog über den Lenker ab. Der Spanier blieb auf der Strecke liegen, konnte nicht aus eigener Kraft aufstehen und musste vor Ort medizinisch versorgt und abtransportiert werden. Informationen über seinen Gesundheitszustand liegen derzeit noch nicht vor. Es bleibt zu hoffen, dass sich der temperamentvolle Spanier bei diesem Unfall nicht schwer verletzt hat!

Die beiden deutschen Kosak-KTM-Piloten Tom Koch und Maximilian Spies kamen auf den Rängen 13 und 14 ins Ziel. Kevin Brumann (Yamaha) hatte keinen guten Start, kämpfte sich im Rennen aber noch in die Punkteränge auf P19.

Ergebnis MXGP Lauf 1, Vantaa:

1. Romain Febvre (F), Kawasaki

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

3. Jorge Prado (ESP), GASGAS

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

5. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

6. Tim Gajser (SLO), Honda

7. Alberto Forato (I), KTM

8. Jeffrey Herlings (NL), KTM

9. Jeremy van Horebeek (B), Honda

10. Brian Bogers (NL), Honda

11. Mitchell Evans (AUS), Kawasaki

12. Alvin Östlund (S), Honda

13. Tom Koch (D), KTM

14. Maximilian Spies (D), KTM

15. Gert Krestinov (EST), Honda

16. Albin Gerhardsson (S), Husqvarna

17. Miro Sihvonen (FIN), Husqvarna

18. Ben Watson (GB), Beta

19. Kevin Brumann (CH), Yamaha

20. Jere Haavisto (FIN), KTM

…

24. (DNF) Ruben Fernandez (E), Honda

25. (DNF) Benoit Paturel (F), Yamaha

...

DNS: Maxime Renaux (F), Yamaha

DNS: Valentin Guillod (CH), Honda

DNS: Mattia Guadagnini (I), GASGAS

DNS: Pauls Jonass (LT), Honda

DNS: Henry Jacobi (D), KTM

DNS: Noah Ludwig (D), KTM

DNS: Paul Haberland (D), Husqvarna