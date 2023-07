Vantaa: Adamo (KTM) gewinnt, Drama für Jago Geerts

Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts stürzte in der ersten Runde des ersten MX2-Laufs von Vantaa (Finnland) und musste das Rennen angeschlagen aufgeben. WM-Leader Andrea Adamo gewann den ersten Lauf vor Simon Längenfelder.

Erster MX2-Lauf, Großer Preis von Finnland in Vantaa: Die Wetterbedingungen am Sonntag hatten sich spürbar verbessert. Bei Temperaturen von 22 Grad, Sonnenschein und leichter Bewölkung fanden die Piloten gute Bedingungen vor.

Polesetter Simon Längenfelder (GASGAS) gewann den Holeshot und führte das Rennen bis zur dritten Runde an. Der belgische Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts, der gute Chancen hatte, die WM-Führung übernehmen zu können, wurde in der Anfangsphase in einen Crash verwickelt. Der norwegische Wildcard-Pilot Hakon Osterhagen verfehlte den Absprung eines Table-Sprungs und stürzte bei der Landung. Der direkt folgende Geerts hatte keine Chance auszuweichen und flog über das am Boden liegende Motorrad ab. Geerts wurde von seinem Motorrad getroffen, war unter seiner Yamaha eingeklemmt und musste von den Helfern befreit werden.

Geerts musste das Rennen verletzt aufgeben. Er schien sich eine Schulterverletzung zugezogen zu haben. Durch diesen Ausfall sind seine Titelhoffnungen erneut auf tragische Weise in weite Ferne gerückt. Über die Schwere seiner Verletzungen liegen derzeit noch keine Informationen vor.

In Runde 2 schloss WM-Leader Andrea Adamo (Red Bull KTM) die Lücke zu Leader Längenfelder und ging in einer Linkskurve innen am Deutschen vorbei in Führung. Danach ließ der WM-Leader nichts anbrennen, kontrollierte das Rennen von der Spitze und gewann mit einem Vorsprung von 2,8 Sekunden vor Simon Längenfelder und Liam Everts. Everts fuhr auf P3 ein unauffälliges aber solides Rennen.

Die entscheidende Frage vor dem zweiten Lauf ist die nach dem Zustand von Jago Geerts.

Ergebnis Vantaa, MX2, Lauf 1:

1. Andrea Adamo (I), KTM

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS

3. Liam Everts (B), KTM

4. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

5. Lucas Coenen (B), Husqvarna

6. Oriol Oliver (E), KTM

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha

8. David Braceras (E), Kawasaki

9. Sacha Coenen (B), KTM

10. Camden Mc Lellan (RSA), Honda

11. Jorgen-Matthias Talviku (EST), Husqvarna

12. Jan Pancar (SLO), KTM

13. Filip Olsson (S), Husqvarna

14. Arvid Lüning (S), GASGAS

15. Xavier Cazal (F), GASGAS

16. Sampo Rainio (FIN), KTM

17. Miro Varjonen (FIN), Husqvarna

18. William Voxen Kleemann (DK), KTM

19. Delvintora Alfarizi (INA), Honda

20. Eliel Lehtinen (FIN), KTM

21. Emil Weckmann (FIN), Honda

22. (DNF) Hakon Osterhagen (NOR), Fantic

23. (DNF) Jago Geerts (B), Yamaha

24. (DNF) Isak Gifting (S), GASGAS

...

DNS: Kay de Wolf (NL), Husqvarna

DNS: Thibault Benistant (F), Yamaha

DNS: Mike Gwerder (CH), KTM