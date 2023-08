Maxime Renaux (Yamaha): Comeback in Uddevalla

Maxime Renaux kehrt in Uddevalla in die WM zurück

Nach 3 monatiger Verletzungspause und früher als erwartet kehrt der französische Yamaha-Werksfahrer Maxime Renaux am kommenden Wochenende in Uddevalla zum Großen Preis von Schweden in die WM zurück.

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Yamahas MX2-Speerspitze Jago Geerts gibt es zumindest für das MXGP-Yamaha-Werksteam eine gute Nachricht: MXGP-Werksfahrer Maxime Renaux wird am kommenden Wochenende in Uddevalla zum Großen Preis von Schweden nach 3 monatiger Zwangspause wieder am Start stehen.

Maxime Renaux hatte sich am 6. Mai im Qualifikationsrennen zum Großen Preis von Spanien ohne Sturz einen Bruch im rechten Fuß zugezogen, der sogar operiert werden musste. Anfangs hieß es, dass der Franzose für den gesamten Rest der Saison ausfallen werde. Nun kehrt er früher als erwartet in die Weltmeisterschaft zurück.

«Es ist an der Zeit, dieses Wochenende in Schweden wieder Rennen zu fahren», erklärte der Franzose. «Ich habe keine großen Erwartungen an mich, da ich noch Zeit und Fahrpraxis brauche, um wieder auf mein Top-Level zu kommen. Wir wollen jetzt aber mit dem Aufbauprogramm beginnen. Das beste Training sind immer noch Rennen. Ich kann es also kaum erwarten, wieder am Startgatter zu stehen. Ich habe die Rennen wirklich vermisst! Es wird großartig sein, wieder das tun zu können, was ich am meisten liebe», teilte Maxime Renaux über die sozialen Medien mit.