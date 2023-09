Maggiora: Andrea Adamo (KTM) ist MX2-Champion!

Andrea Adamo wurde in Maggiora vorzeitig MX2-Weltmeister

Mit einem 3-3-Ergebnis beim Großen Preis von Italien in Maggiora wurde Red Bull KTM Werksfahrer Andrea Adamo MX2-Weltmeister des Jahres 2023. Jago Geerts (Yamaha) wurde mit einem 2-1-Ergebnis Grand-Prix-Sieger.

Die Spannung stieg vor dem 18. und vorletzten Lauf der MX2-WM in Maggiora ins Unermessliche und der Kessel brodelte, denn Red Bull KTM Werksfahrer und Lokalmatador Andrea Adamo hatte vor dem entscheidenden zweiten Lauf die Chance, vor heimischem Publikum seinen ersten WM-Titel einzufahren.

Zunächst zog aber der deutsche Polesetter Simon Längenfelder den Holeshot, doch der belgische Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts ging entschlossen am Deutschen vorbei in Führung. Längenfelder ließ sich trotz einiger kleiner Fehler nicht abschütteln und setzte Geerts während des gesamten Rennens unter Druck, aber am Ende musste sich der Deutsche mit dem zweiten Platz begnügen.

Titelfavorit Andrea Adamo (KTM) startete im Bereich von P5, behielt die Übersicht, setzte sich gegen Thibault Benistant (Yamaha) durch und befand sich in der Folge auf Titelkurs, denn Liam Everts musste sich nach mäßigem Start von P8 aus nach vorne arbeiten. In der ersten Rennhälfte rangierte der spanische WZ-Racing Pilot Oriol Oliver auf Rang 3. Adamo setzte auf Angriff, überholte den Spanier in Runde 8 und befand sich auf Rang 3 auf Titelkurs.

Liam Everts attackierte hart und fuhr bis auf Rang 5 nach vorne, doch kurz vor Ablauf der 30-Minuten Renndistanz rutschte er vor der Auffahrt zum Zielsprung weg und ging hart zu Boden. Angeschlagen musste der Belgier das Rennen aufgeben. Damit war die Titelentscheidung zugunsten von Adamo gefallen. P3 von Adamo reichte zum vorzeitigen Titelgewinn, denn mit einem Punktevorsprung von 73 Zählern ist er vor dem Saisonfinale in Matterley Basin ( bei dem maximal 60 Punkte vergeben werden) nicht mehr einzuholen.

Liam Everts, der vor dem Italien-Grand-Prix noch Titelchancen hatte, fiel durch seinen Crash und die daraus resultierende Nullrunde in der WM-Tabelle von P2 auf P3 zurück, mit 702 Zählern punktgleich mit Simon Längenfelder auf Rang 4. Mit seinem Laufsieg verbesserte sich Geerts in der WM-Tabelle auf Rang 2. Insgesamt bleibt es im Kampf um das WM-Podium also weiterhin spannend, denn Geerts, Everts und Längenfelder trennen lediglich 4 Punkte.

Der belgische Husqvarna-Werksfahrer Lucas Coenen stürzte in der ersten Runde und fuhr vom Ende des Feldes noch auf P7 nach vorne.

Jago Geerts gewann mit einem 2-1-Ergebnis den Großen Preis von Italien, punktgleich mit Simon Längenfelder. Ausschlaggebend war sein besserer zweiter Lauf. Der frisch gebackene Weltmeister Andrea Adamo wurde mit zwei dritten Plätzen Dritter der Tageswertung und vom italienischen Publikum frenetisch gefeiert.

Ergebnis MX2 Maggiora:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 2-1

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 1-2

3. Andrea Adamo (I), KTM, 3-3

4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 9-4

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 7-5

6. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 6-6

7. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 5-7

8. David Braceras (E), Kawasaki, 14-8

9. Camden Mc Lellan (RSA), Honda, 13-9

10. Valerio Lata (I), KTM, 12-10

11. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 8-14

12. Liam Everts (B), KTM, 4-DNF

13. Isak Gifting (S), GASGAS, 17-13

14. Sacha Coenen (B), KTM, 15-15

15. Jack Chambers (USA), Kawasaki, 19-12

16. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 10-32 (DNF)

17. Oliver Oriol (E), KTM, 33-11

18. Jan Pancar (SLO), KTM, 11-30

19. Federico Tuani (I), KTM, 20-16

20. Emil Weckman (FIN), Honda, 16-DNF

MX2 WM-Stand nach WM-Lauf 18 von 19:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 779 Punkte

2. Jago Geerts (B), Yamaha, 706, (-73)

3. Liam Everts (B), KTM, 702, (-77)

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 702, (-77)

5. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 558, (-221)

6. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 541, (-238)

7. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 531, (-248)

8. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 523, (-256)

9. Thibault Benistant (F), Yamaha, 493, (-286)

10. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 377, (-402)