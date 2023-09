Simon Längenfelder (GASGAS) gewinnt Lauf 1

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder den ersten Lauf in Maggiora vor Jago Geerts (Yamaha) und Andrea Adamo (KTM). Adamo befindet sich auf Titelkurs.

18. Lauf der MX2 Motocross-WM, Großer Preis von Italien auf der Traditionsstrecke in Maggiora: Die nächtlichen Regenfälle hatten nachgelassen, so dass sich die Strecke in gutem Zustand präsentierte. Polesetter Simon Längenfelder (GASGAS) zog seinen 9. Holeshot der laufenden Saison, kontrollierte das Rennen von der Spitze und gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 6,6 Sekunden vor Jago Geerts (Yamaha). Zwischen ihm und dem Belgier geht es noch um den 3. Rang in der Tabelle. Mit diesem Laufsieg konnte der Deutsche seinen Rückstand auf Geerts um weitere 3 Punkte verkürzen. Ihm fehlt vor dem zweiten Lauf nur noch ein Punkt, um mit Geerts gleichzuziehen. Für den Deutschen war es bereits der 7. Laufsieg der Saison.

Hinter den beiden ging es um den WM-Titel. WM-Leader Andrea Adamo (KTM) startete auf Rang 4 hinter Längenfelder, Geerts und Benistant und vor seinem Rivalen im WM-Titelkampf, Liam Everts.

Benistant kam von der Strecke ab und stürzte später erneut. Adamo schickte sich an, Geerts auf Rang 2 abzufangen, aber er musste nach einer Schrecksekunde zurückstecken. Bei der Landung nach einem kurzen Sprung direkt vor dem Eingang zur Boxengasse landete er hart, konnte den Lenker nicht halten, rutschte mit der linken Hand vom Griff und krachte mit dem Kopf auf den Lenker. Einen Sturz, der ihm in letzter Sekunde den WM-Titel hätte kosten können, konnte der Sizilianer gerade noch vermeiden. Everts schloss auf, doch er konnte seinen Teamkollegen nicht abfangen, weil er selbst von David Braceras (Kawasaki) unter Druck geriet.

Vor dem zweiten Lauf fehlen Adamo jetzt nur noch wenige Punkte, um den Titelgewinn vorzeitig und vor heimischer Kulisse feiern zu können. Wenn er nach dem zweiten Lauf mehr als 60 Punkte Vorsprung gegenüber Everts hat, ist er Champion. Nach dem ersten MX2-Rennen sind es 57 Punkte, die Adamo und Everts noch trennen.

MX2, Lauf 1, Maggiora:

1. Simon Längenfelder (D), GASGAS

2. Jago Geerts (B), Yamaha

3. Andrea Adamo (I), KTM

4. Liam Everts (B), KTM

5. Lucas Coenen (B), Husqvarna

6. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

7. Thibault Benistant (F), Yamaha

8. Rick Elzinga (NL), Yamaha

9. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

10. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

11. Jan Pancar (SLO), KTM

12. Valerio Lata (I), KTM

13. Camden Mc Lellan (RSA), Honda

14. David Braceras (E), Kawasaki

15. Sacha Coenen (B), KTM

16. Emil Weckman (FIN), Honda

17. Isak Gifting (S), GASGAS

18. Alessandro Manucci (I), GASGAS

19. Jack Chambers (USA), Kawasaki

20. Federico Tuani (I), KTM

…

33. (DNF) Oliver Oriol (E), KTM

MX2 WM-Stand nach Lauf 1:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 759 Punkte

2. Liam Everts (B), KTM, 702, (-57)

3. Jago Geerts (B), Yamaha, 681, (-78)

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 680, (-79)