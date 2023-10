Team SixtySeven Husqvarna steigt in die MXGP ein

Mark Scheu soll 2024 an den europäischen WM-Läufen teilnehmen

Kevin Brumann startet 2024 für das Team SixtySeven Husqvarna in der MXGP-WM

Der Schweizer Kevin Brumann wird 2024 für das deutsche Team SixtySeven Husqvarna starten und die gesamte WM inklusive der Überseerennen bestreiten. Mit Mark Scheu, Paul Haberland und Jan Krug starten 3 weitere WM-Fahrer.

Mark Scheu konnte in diesem Jahr bei seinem WM-Einsatz in Frankreich bereits erste WM-Punkte einfahren, bevor eine Verletzung seine Saison vorzeitig beendete. Er soll 2024 an den europäischen Runden der MXGP-Weltmeisterschaft teilnehmen.

Der Erfurter Paul Haberland soll an ausgewählten Grands-Prix teilnehmen. In der MX2-WM wird das Team mit Jan Krug vertreten sein, der ebenfalls an einigen ausgewählten MX2-WM-Runden starten soll.

Alle Fahrer des Teams werden bei den Rennen der ADAC MX Masters antreten. Für den 125er Junior Cup hat das Team Jaymian Ramakers verpflichtet.

Fahreraufstellung von SixtySeven Husqvarna Racing für 2024:

Kevin Brumann – Alle MXGP-WM-Rennen

Mark Scheu – Europäische MXGP-Rennen

Paul Haberland – Ausgewählte Rennen des MXGP-WM

Jan Krug – Ausgewählte Rennen der MX2-WM

Jaymian Ramakers – ADAC MX Masters Junior Cup 125