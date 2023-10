Provisorischer WM-Kalender 2024 veröffentlicht

FIM und Infront Moto Racing veröffentlichten heute die erste Fassung des provisorischen Kalenders für 2024. Der Deutschland Grand-Prix ist am 2. Juni geplant, der schweizerische Grand-Prix am 25. August.

Der Motorrad-Weltverband FIM und Serienvermarkter Infront Moto Racing veröffentlichten heute den vorläufigen Kalender der Motocross-WM 2024.

Der Kalender hat noch Lücken (tba), aber die Fans aus dem deutschsprachigen Rum können sich bereits 2 Termine in den Kalender eintragen: Am 2. Juni findet nach dem Stand der Dinge im Talkessel von Teutschenthal der Große Preis von Deutschland statt. Auch im kommenden Jahr soll es am 25. August wieder einen schweizerischen Grand-Prix in Frauenfeld geben.

Insgesamt 21 Grands-Prix sind 2024 geplant. Am Wochenende des 5.-6. Oktober wird die Saison mit dem Motocross der Nationen im britischen Matterley Basin enden.

Bereits am 10. März 2024 beginnt die WM mit demMXGP von Patagonien in Argentinien und in Europa soll die WM ab dem 24. März beginnen.

Ende Juni finden in Indonesien die beiden Asien-Runden in Indonesien statt. Wo das Saisonfinale Ende September stattfinden soll, wurde noch nicht bekanntgegeben.

Vorläufiger WM-Kalender für 2024 (Stand: 12.10.2023):

10. 03. - Argentinien, Villa La Angostura

24. 03. - tba

07. 04. - Italien, Riola Sardo

14. 04. - Italien, Pietramurata, Trentino

05. 05. - Portugal Agueda

12. 05. - Intu Xanadu-Arroyomolinos

19. 05. - Frankreich, Saint Jean d’Angely

02. 06. - Deutschland, Teutschenthal

09. 06. - Lettland, Kegums

16. 06. - tba

30. 06. - Indonesien, Sumbawa

07. 07. - Indonesien, Lombok

21. 07. - Tschechien, Loket

28. 07. - Belgien, Lommel

11. 08. - Schweden, Uddevalla

18. 08. - Niederlande, Arnhem

25. 08. - Schweiz, Frauenfeld

08. 09. - Türkei, Afyonkarahisar

15. 09. - tba

29. 09. - tba

Motocross der Nationen:

06. 10. - MXoN Großbritannien, Matterley Basin