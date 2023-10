Deutschland GP: Ticketpreise werden nicht steigen

Der Grand-Prix of Germany findet am ersten Juniwochenende 2024 statt

Am 1. und 2. Juni 2024 wird im Talkessel von Teutschenthal der Große Preis von Deutschland ausgetragen. Im Rahmenprogramm stehen die Damen-WM und die EMX250, die prestigeträchtigste Europameisterschaftsklasse.

Kurz nach dem Motocross der Nationen in Frankreich gab der Promoter der Motocross-Weltmeisterschaft, Infront Moto Racing, den Terminkalender für 2024 bekannt. Wenngleich dieser noch ein paar Lücken bei den Veranstaltungsorten aufweist, ist der LIQUI MOLY MXGP of Germany in Teutschenthal eine feste Größe und wurde mit dem ersten Juni-Wochenende 2024, dem 1. und 2. Juni, als achter von 20 WM-Läufen terminiert.

«Der Termin gefällt uns ganz gut, weil wir mit diesem voraussichtlich nicht mit irgendetwas anderem im Umfeld oder den im nächsten Jahr früher beginnenden Sommerferien in Sachsen-Anhalt kollidieren werden», erklärte der Vorsitzende des MSC Teutschenthal, Jens-Uwe Jahnke.

Der Geschäftsführer des MSC Teutschenthal, Andreas Kosbahn, freut sich auf die Support-Klassen im nächsten Jahr. Dazu sagt er. «Wir werden 2024 neben der EMX250 und den Kinderrennen der Elektro-Klasse MXE nach vielen Jahren Pause auch wieder die Damen-WM bei uns begrüßen dürfen. Wir haben darum gekämpft, weil ja in dieser Klasse einige deutsche Fahrerinnen auf WM-Niveau mitfahren, wie zum Beispiel Kim Irmgartz oder Anne Borchers, die auch bei uns im Verein ist.»

Groß dürfte darüber dürfte auch die Freude der besten deutschen Pilotin der letzten Jahre, Larissa Papenmeier, sein. Die WM-Siebente von 2023 wird nächstes Jahr ihre letzte WM-Saison fahren und freut sich, noch einmal ein Heimspiel vor vollen Zuschauerrängen zu haben. «Mit der Frauen-WM wollen wir für etwas Abwechslung im Programm sorgen und neue alte Fangruppen anlocken», so noch einmal Andreas Kosbahn.

Nicht ohne Stolz fügt er daran an, dass man sich unlängst bei einer Vorstandsitzung dazu entschlossen hat, entgegen dem allgemeinen Trend und trotz gestiegener Organisations-, Energie-, Logistik- und Personalkosten, die Ticket-Preise nicht zu erhöhen. «Damit wollen wir unseren treuen Fans etwas zurückgeben», verkünden Jens-Uwe Jahnke und Andreas Kosbahn unisono.

Der Ticketvorverkauf für das nächstjährige deutsche Motocross-Highlight startet am Freitag, dem 13. Oktober.

Regelmäßig weitere Infos gibt es unter: www.mxgp-germany.de und www.msc-teutschenthal.de.