WM Kalender 2024 aktualisiert, 2 GPs in Spanien 19.01.2024 - 16:49 Von Thoralf Abgarjan

© GASGAS MXGP-Weltmeister Jorge Prado

In diesem Jahr wird es in Spanien zwei WM-Läufe geben. Am 12. 5. wird im Nordwesten Spaniens in Lugo erstmals ein WM-Lauf ausgerichtet. Es handelt sich dabei um den Geburtsort des amtierenden Weltmeisters Jorge Prado.