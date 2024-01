Red Bull KTM: Harry Norton tritt Cairoli-Nachfolge an

Nach dem Abgang von Antonio Cairoli zu Ducati wurde Red Bull KTM Factory Racing bei der Suche nach dem neuen Teammanager für Herlings, Adamo und Co. in den eigenen Reihen fündig.

Harry Norton übernimmt mit der Saison 2024 die Rolle des Red Bull-KTM-Teammanagers in der Motocross-WM, nachdem er bereits im vergangenen Jahr als Technischer Koordinator eine wesentliche Rolle im österreichischen Werksteam um MXGP-Star Jeffrey Herlings und dem MX2-Trio Andrea Adamo, Liam Everts und Sacha Coenen eingenommen hatte.

Der 29-jährige Australier ist seit 2019 in Österreich beschäftigt und feierte vor dem letztjährigen Titelgewinn mit Adamo auch schon zwei MX2-Titel an der Seite von Tom Vialle, damals noch als Rennmechaniker des inzwischen in den USA engagierten Franzosen.

Norton wird in seiner neuen Rolle unter anderen auf die Unterstützung von Dirk Grübel, seit dem Vorjahr als Projektmanager in der Entwicklung vermehrt im Hintergrund tätig, der langjährigen Teamkoordinatorin Valentina Ragni, Team-Coach Joel Smets sowie dem neuen Technischen Koordinator Stefan Simpson zählen können.

Robert Jonas, Vice President der Offroad Racing-Abteilung in der Pierer-Gruppe, fand lobende Worte für den neuen Teammanager, der bereits auf eine lange KTM-Geschichte zurückblickt. «Harry zeigt Leidenschaft für den Sport und Engagement für die Marke. Er ist auf die andere Seite der Welt gezogen, um seine beruflichen Träume zu verwirklichen. Er verfügt nicht nur über das technische Wissen, sondern hat auch eine große Lernbereitschaft gezeigt und kann Situation sehr gut einschätzen. Er ist offen, freundlich und ruhig und das sind grundlegende Eigenschaften, um für eine gute Organisation und eine gute Atmosphäre in einem Team zu sorgen und mit dem Unvorhergesehen umgehen zu können, die dieser Sport mit sich bringt.»

Bei Norton selbst ist die Vorfreude auf die neue Aufgabe in einer der Schlüsselrollen im Red Bull KTM Factory Team groß. «Vor uns liegt eine weitere wichtige Saison mit denselben Zielen, die wir uns immer setzen. Wir haben ein starkes Team und werden mit derselben Leidenschaft und demselben Engagement arbeiten, um zu erreichen, was wir können.»