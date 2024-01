Kalender 2024: MXGP-Rückkehr nach China bestätigt

Der Motorrad-Weltverband FIM und MXGP-Promoter Infront Moto Racing verkündeten am Dienstag einen weiteren Austragungsort für die Motocross-WM 2024: Im September feiert der China-GP in Shanghai ein Comeback.

Nur stückweise komplettieren FIM und Dorna den Kalender der am 10. März in Patagonien beginnenden WM-Saison 2024. Zu Weihnachten wurde der Italien-GP in Maggiora am 15. und 16. Juni bestätigt, nun folgte eine weitere Ankündigung: Der MXGP-Tross wird in diesem Jahr erstmals seit 2019 wieder nach China zurückkehren, genauer gesagt nach Shanghai.

Beim bisher letzten China-GP (mit Siegen für Jeffrey Herlings und Jorge Prado in den Klassen MXGP und MX2) waren laut offiziellen Angaben 25.000 Fans dabei. Der diesjährige Termin am 15. und 16. September fällt auf das chinesische Mondfest. Als lokaler Organisator tritt Shanghai Hehui Sports Culture Development Co., Ltd auf, dem Eigentümer dieser Gruppe gehört auch die in der MX-Szene bekannte Marke Just1.

Komplett ist der Kalender für die Motocross-WM 2024 noch nicht. Weiterhin ausständig sind die Austragungsorte für den Europa-GP am 24. März und das Saisonfinale am 29. September in Italien.

Vorläufiger MXGP-WM-Kalender 2024 (Stand 9.1.)

10. 03. – Argentinien-GP, Villa La Angostura

24. 03. – Europa-GP, noch fraglich

07. 04. – Sardinien-GP (Italien), Riola Sardo

14. 04. – Trentino-GP (Italien), Pietramurata

05. 05. – Portugal-GP, Águeda

12. 05. – Spanien-GP, Intu Xanadu-Arroyomolinos

19. 05. – Frankreich-GP, Saint Jean d’Angély

02. 06. – Deutschland-GP, Teutschenthal

09. 06. – Lettland-GP, Kegums

16. 06. – Italien-GP, Maggiora

30. 06. – Indonesien-GP Sumbawa

07. 07. – Lombok-GP (Indonesien), Lombok

21. 07. – Tschechien-GP, Loket

28. 07. – Flandern-GP (Belgien), Lommel

11. 08. – Schweden-GP, Uddevalla

18. 08. – Niederlanden-GP, Arnhem

25. 08. – Schweiz-GP, Frauenfeld

08. 09. – Türkei-GP, Afyonkarahisar

15. 09. – China-GP, Shanghai

29. 09. – GP in Italien, noch fraglich



Motocross der Nationen:

06. 10. – MXoN Großbritannien, Matterley Basin