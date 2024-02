Jorge Prado (GASGAS): «Bin gut vorbereitet»

MXGP-Weltmeister Jorge (GASGAS) wird in diesem Jahr seine Karriere-Startnummer 61 gegen die Startnummer 1 des Champions eintauschen. Außerdem plant der Spanier die Teilnahme an einem Saisonvorbereitungsrennen.

«Diese Nebensaison war völlig anders als die anderen, da ich in den USA Supercross gefahren bin», erklärte MXGP-Weltmeister Jorge Prado. Zur Erinnerung: Prado absolvierte die ersten vier Runden der US-Supercross-Meisterschaften und rangierte nach dem 4. Event auf Meisterschaftsrang 10. Beim Triple Crown Event von Anaheim-2 zog er den Holeshot zum zweiten Finale. Das Schlammrennen von San Francisco beendete er auf Platz 7.

Prados Karriere-Startnummer war bisher die 61. Diese Startnummer wird er in diesem Jahr gegen die Nummer 1 des amtierenden Champions eintauschen. In den USA startete er mit der Startnummer 111.

«Nachdem ich die letzten Monate in Kalifornien verbracht habe, bin ich nach Europa zurückgekehrt und bereite mich und das Motorrad für die kommende MXGP-Saison vor. Gleich nach meiner Rückkehr haben wir mit der Testarbeit begonnen. Ich denke, wir haben auch in diesem Jahr wieder ein tolles Paket. Vor dem WM-Auftakt in Argentinien werde ich noch ein Rennen zur Vorbereitung absolvieren. Im Moment geht es mir wirklich gut. Ich bin gesund und freue mich auf weitere Trainings und Tests im Vorfeld des ersten Rennens!»

Welches Rennen der Spanier meinte, ließ er offen. Am kommenden Wochenende (18.2.) findet im französischen Sommières ein weiteres Saisonvorbereitungsrennen statt. Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings hat sich für das am 25. 2. stattfindende Hawkstone International angemeldet. Die WM beginnt am 10. März in Argentinien.

In der MX2-Klasse wird neben Simon Längenfelder auch der Italiener Marc-Antoine Rossi für das De Carli GASGAS-Werksteam antreten.