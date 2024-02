Yamaha präsentiert Factory-Lineup 2024

Elzinga, Benistant und Bonacorsi starten in der MX2-WM

Renaux, Vlaanderen und Geerts starten in der MXGP

Das neu strukturierte Yamaha-Werksteam geht 2024 mit insgesamt 6 Werksfahrern an den Start. 3 Piloten werden in der MXGP und weitere 3 Fahrer in der MX2-WM antreten. Yamaha macht sich Titelhoffnungen.

Nach der Umstrukturierung des Yamaha-Werksteams in diesem Jahr, wurde jetzt das Fahrer-Lineup für die Saison 2024 offiziell präsentiert. Yamaha rückt 2024 mit insgesamt 6 Werksfahrern aus. Drei Fahrer starten in der MXGP und 3 weiter Piloten in der MX2-WM.

Speerspitze des MXGP-Aufgebots ist der Franzose Maxime Renault. Der Südafrikaner Calvin Vlaanderen kommt vom Satellitenteam Gebben van Venrooy Racing. Dritter Mann im Bunde ist der Belgier Jago Geerts. Das Team setzt auf die Erfahrung des 29-jährigen Vlaanderen und gleichzeitig auf das Talent von Geerts, der in der MX2 seit Jahren zu den Titelanwärtern gehörte und in diesem Jahr aus der MX2-WM in die Königsklasse aufsteigt.

Der frühere MX2-Weltmeister Maxime Renaux wird seine dritte Saison auf der YZ450FM Werks-Yamaha absolvieren. Trotz eines unglücklichen Rückschlags im letzten Jahr ist der 23-jährige Franzose fest entschlossen, seine Bilanz von acht Grand-Prix-Siegen und 30 Podestplätzen weiter aufzustocken. Renaux soll 2024 um den MXGP-WM-Titel fahren.

Als MX2-Fahrer starten der Franzose Thibault Benistant, der Niederländer Rick Elzinga und der Italiener Andrea Bonacorsi, der aus der EMX-250 Europameisterschaft als permanenter Grand-Prix-Starter in die MX2-WM aufgestiegen ist.

«Wir glauben, dass Benistant die besten Chancen hat, um den Titel zu kämpfen», erklärte Alexandre Kowalski, Yamaha Motor Europe Off-Road Racing Manager. «Rick und Andrea werden diese Saison nutzen können, um weiter Fortschritte zu machen und kontinuierlich um Podestplätze zu kämpfen. Insgesamt haben wir in dieser Saison volles Vertrauen in unser Team und in die Stärke unserer Fahrer.»

Glenn Coldenhoff und Jeremy Seewer, die 2023 noch für das Wilvo Yamaha Werksteam antraten, wechselten in diesem Jahr die Farben. Seewer ging ins Kawasaki-Werksteam und Coldenhoff blieb im Team von Louis Vosters, das ab diesem Jahr als offizielles Fantic-Werksteam agiert.