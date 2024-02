Jeffrey Herlings (KTM): Die Gegner wissen Bescheid

Red-Bull-KTM-Ass Jeffrey Herlings fehlte am Wochenende beim Motocross in Riola Sardo, spricht aber sehr positiv über seine bisherige Vorbereitung auf die kommende MXGP-Saison.

Der Niederländer Jeffrey Herlings steckt mitten in der intensiven MXGP-Saisonvorbereitung, der 29-Jährige aus dem Team Red Bull KTM war zuletzt gemeinsam mit seiner Truppe in Spanien und übte auch solo auf einigen anderen Pisten.

Bei den Italo-Klassikern in Riola Sardo und Mantua fehlt er – fix zugesagt hat Herlings dafür in Hawkstone Park. «Ich weiß nicht, was die Gegner denken, aber ich bin mir sicher, dass sie wissen, dass ich in guter körperlicher Verfassung Rennen gewinnen kann. Ich habe das in den letzten 15 Jahren auch konstant gezeigt», erklärte der fünffache Weltmeister.

Herlings hat 2023 bis zu seinem Pech in Teutschenthal sein Konto auf einzigartige 103 GP-Triumphe erweitert. «Ich habe 2023 vier Grands Prix gewonnen und viele Podiums eingefahren. Wenn ich voll fit bin und stark, dann kann ich gewinnen. Aber das ist natürlich leichter gesagt als getan.»

Zur Vorbereitung sagte Jeffrey: «Wir testen einige Teile und machen gerade einige Dinge durch, weil ich ja in der zweiten Hälfte 2023 nicht mehr auf dem Motorrad war. Damit hatte ich nicht die Chance, Dinge auszuprobieren. Im Moment läuft es gut und ich bin sehr glücklich mit dem Motorrad. Ich war schon 2023 happy, aber wir verbessern uns gerade noch weiter. Klar werden wir erst beim ersten Rennen wissen, wie es aussieht. So wie ich mich jetzt fühle, kann ich aber klar sagen, dass ich ansteigende Form habe.»

Herlings bleibt seinem Team auch 2024 treu: «Ja, das ist verrückt! 15 Jahre mit Red Bull KTM Factory Racing, und sogar schon die Saison davon war ich in der Europameisterschaft auf einer KTM. Ich weiß nicht, wie viele Fahrer behaupten können, dass sie 15 Jahre lang im selben Team waren. Das ist schon sehr speziell. Ich bin glücklich, dass ich auch dieses und nächstes Jahr mit ihnen sein kann. 2025 werde ich dann auch erst 30 sein. Ich hoffe, dass ich diese Partnerschaft beibehalten kann – wir sind glücklich.»