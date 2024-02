Jago Geerts (Yamaha): Jetzt folgt Extra-Schicht

Der belgische MXGP-Rookie Jago Geerts blieb bisher bei seinen Auftritten in den Vorbereitungsrennen wegen zahlreicher Probleme und Pech klar hinter den Erwartungen. Nun hat nun einen weiteren Start vor WM-Beginn fixiert.

Der dreifache MX2-Vize-Weltmeister Jago Geerts erlebte bei seinen bisherigen Auftritten im Rahmen der offenen italienischen Meisterschaft nur Enttäuschungen. Er war in keinem der Rennen im Stande, um den Sieg zu fighten. Der 23-Jährige, der mit der 450er-Maschine beim MXoN bereits eindrucksvoll unterwegs war, konnte bisher im italienischen Sand nicht so recht überzeugen.

Dabei hatte Geerts aber auch einiges an Pech. Beim Auftakt im tiefen Sand von Riola Sardo holte er die Ränge 4 und 6 – in der Quali-Session legte er dort hinter Dominator Tim Gajser mit 1,8 sec. Rückstand immerhin die zweitbeste Zeit hin. In Mantua vergangenes Wochenende war Geerts erneut zu Aufholjagden gezwungen und kam nach Start-Crashes noch auf die Plätze 9 und 13. In der Quali von Mantua reichte es zu P5, hinter Gajser, Forato, Seewer und Gifting.

Aber: Bei seiner Jagd in Heat 2 fuhr Geerts die besten Rundenzeiten des Rennens. Fix ist: Der Belgier, der im Sand eigentlich fliegen kann, wird nun ein weiteres Rennwochenende vor dem WM-Auftakt einbauen. Der Nachwuchs-Star geht, wie diese Woche bekannt wurde, im Rahmen der niederländischen Meisterschaft beim Rennen auf der gefürchteten Piste von Lierop an den Start. Das Event findet nur eine Woche vor dem GP-Saisonauftakt in Patagonien (10. März) statt.

Auch dort wird die Konkurrenz stark sein: Geerts wird in Lierop auch auf den fünffachen Jeffrey Herlings (Red Bull-KTM) treffen, der die gesamt Dutch-Masters fährt und sich bisher im Kalenderjahr 2024 noch nicht dem Wettkampf gestellt hat. Herlings fährt auch den britischen Klassiker in Hawkstone Park am 25. Februar. Ebenfalls in Lierop antreten wird Sand-Spezialist Brian Bogers.