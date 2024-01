Schmicker Racing Team steigt in die MXGP-WM ein

William Kleemann wird in der MX2-WM an den Start gehen

Das deutsche Schmicker Racing Team wird mit Adam Sterry und Cornelius Toendel in die MXGP-WM einsteigen. Das Team aus Gardelegen präsentierte ein starkes Fahrer-Lineup für die MX2-WM, die WMX und die EMX250.

Das deutsche Schmicker Racing Team mit Sitz in Gardelegen steigt in dieser Saison in die MXGP-WM ein. «Wir sind nur ein kleines Team, aber mit viel Leidenschaft, Hingabe und starker Arbeitsmoral», erklärte Teamchef Marco Schmicker.

Mit dem Briten Adam Sterry und dem Norweger Cornelius Toendel steigt das Team in die MXGP-WM ein. «Ich weiß, dass wir überraschende Ergebnisse erzielen können», erklärt der Teamchef weiter. Der Finne Emil Weckman und William Kleemann aus Dänemark werden in er MX2-WM starten. Die Vizeweltmeisterin des Jahres 2022, Lynn Valk aus den Niederlanden, wird in der Damen-WM an den Start gehen und der Däne Dave Kooiker wird in der EMX250 Europameisterschaft an den Start gehen.

«Das Lineup ist großartig und wir hatten in den letzten Wochen unsere ersten Trainingstage in Spanien. Wir blicken sehr positiv auf die kommende Saison», erklärte das Team.

Das Fahrer Lineup von Schmicker Racing KTM 2024:

MXGP:

Adam Sterry, Cornelius Toendel

MX2-WM:

Emil Weckman, William Kleemann

WMX:

Lynn Valk

EMX250:

Dave Kooiker