WM-Saisonauftakt in Argentinien ist gesichert 26.01.2024 - 20:47 Von Thoralf Abgarjan

© MXGP Der Auftakt der Motocross-WM findet am 10. März in Argentinien statt

Die Finanzierung des Argentinien-Grands-Prix ist nach den Problemen Anfang dieses Jahres gesichert. Der Saisonauftakt in Villa La Angostura wird wie geplant am 9. und 10. März 2024 in Neuquen stattfinden.