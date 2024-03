Vorschau und Zeitplan: Spanien-Grand-Prix 22.03.2024 - 12:05 Von Thoralf Abgarjan

© MXGP-TV Die Motocross WM kehrt nach Europa zurück

Die Motocross-WM geht am kommenden Wochenende im spanischen Arroyomolinos in ihre zweite Runde. Erstmals in dieser Saison werden in der MXGP deutsche Piloten am Startgatter stehen.