Motocross-GP Argentinien: Standortwechsel angedacht

Der argentinische Motocross-Grand-Prix in Villa La Angostura ist vorerst Geschichte. Nun wird bei Promoter Infront Moto Racing über andere Optionen im Land nachgedacht, die es schon geben könnte.

Nach insgesamt acht Events in der Provinz Neuquen wackelt in Argentinien der Patagonien-Grand-Prix im Motocross mehr denn je. Die Premiere auf der spektakulären Strecke in Villa La Angostura fand im Jahr 2015 mit Max Nagl als Sieger statt. Wegen Veränderungen bei den Eigentumsverhältnissen des Areals, machte sich beim WM-Auftakt wehmütige Abschiedsstimmung breit.

Das letzte Wort scheint bereits gesprochen. Sämtliche Vertreter des MXGP-Paddocks trauern diesem Austragungsort nach, der Jahr für Jahr Massen an Cross-Fans angezogen hat. Die schnelle Strecke ist auch bei vielen Fahrern äußerst beliebt, obwohl der dunkle Untergrund teils wenig Halt bietet und eine seltsame Mischung aus Sand- und Erdpiste darstellt.

Der erste argentinische Motocross-GP fand 1985 in Salta statt, dort gewann Pekka Vehkonen mit einer Cagiva. Ein Jahr später stand mit Dave Strijbos wieder ein 125er-Werksfahrer von Cagiva auf der obersten Treppe des Podiums. Dass Südamerika auf Grund der Begeisterung der Bevölkerung ein attraktiver Standort für Rennsport ist, zeigt die Formel 1 mit Mexiko und bewies auch die Dakar-Rallye, als diese in Argentinien und Chile ausgetragen wurde. Gleiches galt für die MotoGP- und Superbike-WM.

All das hilft der Zukunft des Motocross-GP nicht. Interessant sind die Aussagen von Rallye-Ass Kevin Benavides, der im Zuge der Live-Übertragung aus Villa La Angostura zu Wort kam. Der Red-Bull-KTM-Pilot stammt aus Salta, wo 1985 die Argentinien-Premiere stattfand: «Mein Vater war damals dort, er erinnert sich noch gut und hat uns sehr viel davon erzählt. Wir haben viele Storys gehört, es wäre auch für mich ein Traum, wenn die MXGP in meine Stadt zurückkommen würde. In Villa La Angostura war es ja nun das letzte Mal. Wir wissen nicht, was in Zukunft passieren wird, aber vielleicht kommt es ja so – wir drücken jedenfalls die Daumen.»



Salta liegt knapp 400 Kilometer nördlich von Termas de Rio Hondo, wo die MotoGP-Rennen stattfanden.