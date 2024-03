Fix: Brian Bogers bei Fantic

Der Niederländer Brian Bogers ersetzt beim Motocross-Werksteam von Fantic in der MXGP-Kategorie ab sofort seinen Landsmann Roan van de Moosdijk und freut sich über eine große, neue Chance auf WM-Level.

Wie bereits angekündigt, wird Brian Bogers im Fantic-Werksteam neuer Teamkollege von Routinier Glenn Coldenhoff (33). Der 27-jährige Niederländer wird dort seinen Landsmann Roan van de Moosdijk ersetzen, der für 2024 auf Grund der Altersregelung in die MXGP aufsteigen musste. Nun ist dieser Deal nun auch offiziell.

Die Saison - vielleicht sogar die Karriere des ehemaligen Honda-Werksfahrers ist damit gerettet. «Ich bin sehr glücklich, weil ich nicht damit gerechnet hatte, dass ich in diesem Jahr noch MXGP fahren würde“, erklärt Bogers. „Deswegen nehme ich diese Gelegenheit nicht nur mit beiden Händen, sondern auch mit beiden Füßen!»

Der Sand-Spezialist aus Eindhoven hat nach viel Verletzungspech 2022 sein bestes Jahr in der Motocross-Königklasse, als er die Saison auf P6 beendete. Ende 2023 verlor er seinen Deal bei Standing Construct Honda an den Italiener Alberto Forato. Bogers ging im vergangenen Herbst davon aus, dass er 2024 für Revo GASGAS in der britischen Serie fahren würde.

«Brian Bogers muss man nicht vorstellen. Er hat einen Grand Prix auf der vielleicht als schwierigsten Piste im Kalender geltenden Strecke in Lommel gewonnen - das spricht für sich», freut sich Teambesitzer Louis Vosters. «Gemeinsam mit Fantic in unserer im MXGP erprobten Crew sind wir uns sicher, dass Brian ein konstanter Mann im Spitzenfeld sein kann», analysiert Vosters.

Bogers, der mit der Tochter von Ex-Champion John van den Berk liiert ist und mit ihr einen Sohn hat, wird sein Debüt im neu formierte Werksteam von Vosters nach Ostern beim Grand Prix von Riola Sardo auf Sardinien am 6. und 7. April geben.