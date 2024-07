Lommel: Jorge Prado (GASGAS) startet von Pole

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann der spanische Titelverteidiger Jorge Prado (GASGAS) das Qualifikationsrennen zum 14. Lauf der MXGP Motocross-WM im belgischen Lommel vor Jeffrey Herlings (KTM) und Tim Gajser (HRC).

#MXGP Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Flanders im belgischen Lommel: Titelverteidiger Jorge Prado (GASGAS) legte im Zeittraining die Bestzeit vor und katapultierte sich nach dem Start zum Holeshot, gefolgt von WM-Leader Tim Gajser (Honda), Calvin Vlaanderen (Yamaha) und Jeffrey Herlings (KTM). Herlings brauchte ein paar Runden, um seinen Rhythmus zu finden, setzte sich in Runde 5 gegen Vlaanderen durch und überholte in Runde 7 Tim Gajser. Danach schloss er mit schnellsten Rundenzeiten die Lücke zu Prado und in den letzten 3 Runden entbrannte ein heißes Duell um den Sieg. Prado blieb fehlerfrei, konnte die Angriffe von 'The Bullet' abwehren und mit einem knappen Vorsprung von einer Sekunde gewinnen. Gajser hatte auf Rang 3 bereits einen Rückstand von 25 Sekunden.

«Ich freue mich, dass ich vorn geblieben bin», sagte Prado nach dem Rennen, «aber ich bin noch nicht wie ich selbst gefahren. Ich war zu steif und habe meinen Rhythmus in den vielen Löchern nicht gefunden. Ich hoffe, dass ich morgen besser fahren werde.»

Herlings zeigte am Ende eine hohe Intensität und hat für die Wertungsläufe am Sonntag sicher die beste Ausgangslage. Gajser hat für den Sonntag Kräfte gespart. Auch mit ihm wird morgen zu rechnen sein.

Der Brite Conrad Mewse (Honda) zeigte auf Rang 8 sein Talent. Die deutschen Fahrer beendeten das Qualifikationsrennen auf den Plätzen 17 (Tom Koch), 21 (Maximilian Spies), 26 (Mark Scheu) und 28 (Cato Nickel).

MXGP Qualifying Race Lommel:



1. Jorge Prado (E), GASGAS

2. Jeffrey Herlings (KTM)

3. Tim Gajser (SLO), Honda

4. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

5. Kevin Horgmo (N), Honda

6. Brian Bogers (NL), Fantic

7. Romain Febvre (F), Kawasaki

8. Conrad Mewse (GB), Honda

9. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

10. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki

11. Alberto Forato (I), Honda

12. Benoit Paturel (F), Yamaha

13. Alvin Östlund (S), Honda

14. Adam Sterry (GB), KTM

15. Petar Petrov (BG), Yamaha

16. Valentin Guillod (CH), Honda

17. Tom Koch (D), KTM

18. Brent van Doninck (B), Honda

19. Jago Geerts (B), Yamaha

20. Mattia Guadagnini (I), Husqvarna

21. Maximilian Spies (D), KTM

…

24. Jan Pancar (SLO), KTM

25. Ivo Monticelli (I), Beta

26. Mark Scheu (D), Husqvarna

27. Bobby Bruce (GB), Kawasaki

28. Cato Nickel (D), Husqvarna

…

31. (DNF) Isak Gifting (S), Yamaha

34. (DNF) Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

…

DNS: Kevin Brumann (CH), Husqvarna

DNS: Cornelius Toendel (N), KTM