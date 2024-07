Herlings (KTM): Laufsieg in Lommel mit Wut im Bauch

Eine Kollosion mit einem Überrundeten warf Red-Bull-KTM-Werksfahrer Jeffrey Herlings weit zurück, doch nach dem Crash preschte 'The Bullet' mit Wut im Bauch an die Spitze und gewann am Ende souverän den ersten Lauf.

Erster Lauf der Klasse MXGP in Lommel: Der spanische Titelverteidiger und Polesetter Jorge Prado (GASGAS) zog den Holeshot vor Jeremy Seewer (Kawasaki), Calvin Vlaanderen (Yamaha) und Jeffrey Herlings (KTM). Herlings setzte sich in der Anfangsphase gegen Seewer und Vlaanderen durch und rangierte auf Platz 2. In den ersten Runden konnte Prado an der Spitze einen soliden Vorsprung herausfahren. Nach der Hälfte des Rennens betrug sein Polster gegenüber Herlings mehr als 10 Sekunden. In der zweiten Hälfte des Rennens drehte Herlings jedoch richtig auf und seine Rundenzeiten waren plötzlich 4 Sekunden schneller als die der Spitze. Folglich konnte er die Lücke zu Prado mit Riesenschritten zufahren, doch ein Überrundeter kreuzte seine Spur, so dass es zur Kollision und zum Sturz kam. Herlings, der sich bei dem Crash das Knie angeschlagen hatte, konnte sich zwar schnell wieder aufrappeln, doch sein Rückstand war durch den Zwischenfall auf 17 Sekunden angewachsen.

Das Rennen schien zu Prados Gunsten entschieden zu sein, doch 'The Bullet' fuhr jetzt mit spektakulären Rundenzeiten wie eine Kampfmaschine nach vorne. Binnen weniger Runden hatte er Prado in Sichtweite und ehe der Spanier die Situation realisiert hatte, sprang der Niederländer schon an ihm vorbei in Führung. An der Spitze liegend leistete sich Herlings sogar noch einen Fehler und würgte seinen Motor ab, doch das Rennen war zu seinen Gunsten entschieden. Prado musste sich mit Rang 2 abfinden.

WM-Leader Tim Gajser (Honda) kam nach mäßigem Start in diesem Rennen mit den Bedingungen nicht gut klar und musste auf Rang 5 Schadensbegrenzung betreiben. Damit rückte die Tabellenspitze weiter zusammen. Gajsers Vorsprung an der Tabellenspitze schmolz von 36 Punkten vor Lommel auf 28 Punkte zusammen. Jeffrey Herlings konnte auf Tabellenplatz 3 mit seinem Laufsieg den Rückstand von 55 Punkten auf 45 Punkte verkürzen.

Calvin Vlaanderen (Yamaha) wurde in diesem Rennen Dritter vor Romain Febvre (Kawasaki). Eine bemerkenswerte Leistung zeigte der deutsche Kosak-KTM-Pilot Tom Koch auf Platz 11. Sein Kosak-Teamkollege Maximilian Spies kam auf Platz 15 ins Ziel. Cato Nickel und Mark Scheu verfehlten die Punkteränge.

Nicht am Start stand übrigens Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts, der offenbar doch noch nicht fit für einen WM-Einsatz ist.

MXGP Lauf 1, Lommel:

1. Jeffrey Herlings (KTM)

2. Jorge Prado (E), GASGAS

3. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

4. Romain Febvre (F), Kawasaki

5. Tim Gajser (SLO), Honda

6. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

7. Kevin Horgmo (N), Honda

8. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

9. Brian Bogers (NL), Fantic

10. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki

11. Tom Koch (D), KTM

12. Alberto Forato (I), Honda

13. Benoit Paturel (F), Yamaha

14. Conrad Mewse (GB), Honda

15. Maximilian Spies (D), KTM

16. Mattia Guadagnini (I), Husqvarna

17. Brent van Doninck (B), Honda

18. Kevin Brumann (CH), Husqvarna

19. Adam Sterry (GB), KTM

20. Boris Blanken (NL), Fantic

21. Jan Pancar (SLO), KTM

22. Ivo Monticelli (I), Beta

23. Cato Nickel (D), Husqvarna

24. Josh Gilbert (GB), KTM

25. Valentin Guillod (CH), Honda

…

29. Mark Scheu (D), Husqvarna

...

DNS: Jago Geerts (B), Yamaha

DNS: Isak Gifting (S), Yamaha

DNS: Cornelius Toendel (N), KTM