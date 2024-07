Kay de Wolf (Husqvarna): Laufsieg trotz Sturz

WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna) gewann im Tiefsand von Lommel den ersten Lauf der MX2-Klasse vor Rick Elzinga (Yamaha) und Triumph-Werksfahrer Camden Mc Lellan. Simon Längenfelder (GASGAS) wurde Achter.

Erster Wertungslauf der MX2-Klasse in Lommel: Red Bull KTM Werksfahrer Sacha Coenen zog den Holeshot und führte das Rennen 2 Runden lang an. WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna) startete im Bereich der Top-3, setzte sich zunächst gegen seinen belgischen Teamkollegen Lucas Coenen durch und übernahm die Führung. Lucas Coenen stürzte bereits in der Anfangsphase des Rennens und musste eine Aufholjagd starten. Nach kurzer Zeit strauchelte auch de Wolf in einer Wellenpassage, kam von der Strecke ab und ging ebenfalls zu Boden. Mit ungebetener Unterstützung eines Helfers (fremde Hilfe ist laut Reglement untersagt) nahm er das Rennen auf Platz 2 wieder auf. Sacha Coenen erbte die Führung, doch auch er flog über den Lenker ab und fiel zurück.

Liam Everts (KTM) stürzte in diesem Rennen gleich zweimal und am Ende musste der Belgier auf Rang 6 Schadensbegrenzung betreiben. Der deutsche GASGAS Werksfahrer Simon Längenfelder erwischte keinen optimalen Start, rangierte zu Rennbeginn auf Platz 5, fiel auf Rang 8 zurück, kämpfte mit beiden Triumph-Werksfahrern Mikkel Haarup und Camden Mc Lellan, konnte sich aber nicht durchsetzen und nach vorn orientieren. Dennoch blieb der Deutsche in diesem Rennen fehlerfrei und kam etwas enttäuscht auf Rang 8 ins Ziel.

Der italienische HRC-Werksfahrer Ferruccio Zanchi rangierte in diesem Rennen bis zum Schluss auf Platz 2, stürzte aber in der vorletzten Runde und fiel auf P7 zurück. Somit wurde Rick Elzinga Zweiter vor den beiden Triumph Werksfahrern Mc Lellan und Haarup. Lucas Coenen (Husqvarna) musste nach seinen beiden Stürzen auf Platz 5 Schadensbegrenzung betreiben. Peter König (KTM) holte auf Platz 20 einen WM-Punkt und die WMX-Führende Lotte van Drunen verpasste auf Platz 21 die Punkteränge nur knapp.

MX2 Lauf 1, Lommel:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

2. Rick Elzinga (NL), Yamaha

3. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph

4. Mikkel Haarup (DK), Triumph

5. Lucas Coenen (B), Husqvarna

6. Liam Everts (B), KTM

7. Ferruccio Zanchi (I), Honda

8. Simon Längenfelder (D), GASGAS

9. Karlis Reisulis (LT), Yamaha

10. Sacha Coenen (B), KTM

11. Jens Walvoort (NL), KTM

12. Oriol Oliver (E), KTM

13. Sampo Rainio (FIN), KTM

14. Scott Smoulders (NL), Honda

15. Arvid Lüning (S), GASGAS

16. Leopold Ambjörnson (S), Husqvarna

17. David Braceras (E), Fantic

18. Filip Olsson (S), KTM

19. Federico Tuani (I), KTM

20. Peter König (D), KTM

21. Lotte van Drunen (NL), Yamaha

...

DNS: Andrea Adamo (I), KTM

DNS: Kay Karssemakers (NL), Fantic

DNS: Jack Chambers (USA), Kawasaki

DNS: Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki