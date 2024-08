Vorschau und Zeitplan: Cairoli-Comeback in Arnheim

Am kommenden Wochenende richtet sich die Aufmerksamkeit auf das Comeback des neunfachen Weltmeisters Antonio Cairoli auf der neuen Ducati Desmo 450. Jeffrey Herlings (KTM) startet voll motiviert zu seinem Heim Grand Prix

Der Grand Prix of Netherlands in Arnheim wird das letzte Sandrennen der Saison 2024 sein. Das zentrale Ereignis beim 16. WM-Lauf der Saison wird das Comeback des neunfachen Weltmeisters Antonio Cairoli mit der Ducati Desmo 450 sein. Eine italienische Cross-Legende auf der ikonischen italienischen Marke Ducati: Das Sandrennen von Arnheim wird in jedem Falle Geschichte schreiben, egal wie Cairoli abschneidet. Aber schon vor dem Rennen besteht Gewissheit darüber, dass Cairoli immer noch den Speed der Spitze hat, die er auch über die Renndistanz halten kann. Die Ducati mit der desmodromischen Ventilsteuerung hat bei den Rennen zu den italienischen Motocrossmeisterschaften bereits Konkurrenzfähigkeit und Standfestigkeit unter Beweis gestellt.

Das Thema Cairoli und Ducati wird den Grand-Prix überstrahlen. Rein sportlich geht es natürlich an der Tabellenspitze weiter sehr eng zu. Jeffrey Herlings (Red Bull KTM) ist nach seinem Pech in Uddevalla etwas in Rückstand geraten, aber 'The Bullet' hat sich am Donnerstag m belgischen Keiheuvel noch eine Extra-Portion Selbstvertrauen geholt, als er im Sand beide Rennen vor Romain Febvre# (Kawasaki) gewinnen konnte. Für Herlings ist das Rennen zugleich sein Heim Grand Prix. Mit ihm wird definitiv am Wochenende wieder zu rechnen sein.

Die Wetterprognosen sind bei Sonnenschein, leichter Bewölkung und Temperaturen von 25 Grad ideal.

WM-Stand nach 15 von 20 Events:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 757 Punkte

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 740, (-17)

3. Jeffrey Herlings (KTM), 709, (-48)

4. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 538, (-219)

5. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 516, (-241)

6. Romain Febvre (F), Kawasaki, 451, (-306)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 447 (-310)

8. Kevin Horgmo (N), Honda, 335, (-422)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 301, (-456)

10. Pauls Jonass (LT), Honda, 274, (-483)

An der Spitze der MX2-WM geht der Dreikampf zwischen WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna), Lucas Coenen# (Husqvarna) und Simon Längenfelder (GASGAS) in die nächste Etappe. Lucas Coenen wird immer stärker und sein Rückstand zur Spitze beträgt inzwischen nur noch 49 Punkte.

MX2 WM Stand nach 15 von 20 Events:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 725 Punkte

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 676, (-49)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 653, (-72)

4. Liam Everts (B), KTM, 594, (-131)

5. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 511, (-214)

6. Andrea Adamo (I), KTM, 498 (-227)

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 457 (-268)

8. Sacha Coenen (B), KTM, 415, (-310)

9. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 274, (-451)

10. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 273, (-452)

Im Rahmenprogramm findet in Arnheim der 6. und vorletzte Lauf der Damen-WM sowie der 8. von 11 Läufen der EMX125 Europameisterschaften statt. In der WMX führt die Niederländerin Lotte van Drunen (Yamaha) mit einem knappen Vorsprung von 3 Punkten vor der Spanierin Daniela Guillen (GASGAS). Die EMX125 wird weiterhin vom Ungarn Noel Zanocz (Fantic) angeführt.

So können die Rennen in Arnheim verfolgt werden *):

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV.com

Samstag, 17. August 2024



12:00 – Studio Show mit Paul Malin

14:50 – WMX Lauf 1

15:40 – EMX125 Lauf 1

16:25 - MX2 Qualifikationsrennen

17:15 - MXGP Qualifikationsrennen

Sonntag, 18. August 2024



09:40 – EMX125 Lauf 2

11:20 - WMX Lauf 2



13:00 - MX2 Lauf 1

14:00 - MXGP Lauf 1

16:00 - MX2 Lauf 2

17:00 - MXGP Lauf 2



*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr