Lucas Coenen (Husqvarna) startet in Arnheim von Pole

Der belgische Husqvarna-Werksfahrer Lucas Coenen gewann das MX2 Qualifikationsrennen zum 16. Lauf der Motocross-WM im niederländischen Arnheim. Simon Längenfelder (GASGAS) wurde in einen Startcrash verwickelt.

MX2 Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Netherlands in Arnheim: Der belgische Red Bull KTM Werksfahrer Sacha Coenen zog den Holeshot, während es hinter ihm in der zweiten Kurve zu einem Massencrash kam in den sowohl WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna) als auch Simon Längenfelder (GASGAS) verwickelt wurden. Beide Piloten konnten zwar das Rennen fortsetzen, rangierten danach aber außerhalb der Top-20. De Wolf war etwas schneller wieder im Sattel und legte eine fulminante Aufholjagd nahezu durch das gesamte Feld hin.

Zu Beginn des Rennens führten die Coenen-Brüder, Sacha vor Lucas. Nach 3 Runden ging Lucas in Führung und fuhr an der Spitze sein eigenes Rennen. Er gewann mit einem Vorsprung von 21 Sekunden vor de Wolf, der in der letzten Runde noch Liam Everts überholen konnte. Sacha fiel nach der Hälfte des Rennens immer weiter zurück und wurde bis auf Rang 8 durchgereicht.

Simon Längenfelder machte zwar ebenfalls viele Plätze gut, doch die Top-10 der Punkteränge verfehlte er. Längenfelder kam auf Platz 13 ins Ziel.

Liam Everts (KTM) kämpfte sich im Rennen auf Rang 2 nach vorne, wurde aber am Ende von de Wolf abgefangen. Maximilian Werner (Honda) rangierte in den ersten Runden im Bereich der Top-10, fiel dann aber zurück und später komplett aus.

MX2Qualifikationsrennen Arnheim:



1. Lucas Coenen (B), Husqvarna

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

3. Liam Everts (B), KTM

4. Andrea Adamo (I), KTM

5. Mikkel Haarup (DK), Triumph

6. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha

8. Sacha Coenen (B), KTM

9. Cas Valk (NL), KTM

10. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki

11. Karlis Reisulis (LT), Yamaha

12. Jack Chambers (USA), Kawasaki

13. Simon Längenfelder (D), GASGAS

…

33. (DNF) Maximilian Werner (D), Honda