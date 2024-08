Glenn Coldenhoff (Fantic) auf Pole, Cairoli Platz 8

Der niederländische Fantic-Werksfahrer Glenn Coldenhoff gewann das MXGP Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Netherlands in Arnheim. Antonio Cairoli wurde beim Ducati-WM-Debüt Siebter.

MXGP Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Netherlands in Arnheim: Der spanische GASGAS-Werksfahrer Jorge Prado gewann den Start, wurde aber in der ersten Kurve zu weit herausgetragen, so dass Fantic-Werksfahrer Glenn Coldenhoff die Führung vor Prado und dem gut gestarteten Antonio Cairoli (Ducati) übernahm.

Romain Febvre (Kawasaki) setzte sich in der Anfangsphase gegen Cairoli durch und erreichte Platz 3. Das Spitzen-Trio mit Coldenhoff, Prado und Febvre konnte sich danach vom Feld absetzen. Prado attackierte den führenden Coldenhoff immer wieder, doch er fand keinen Weg am Niederländer vorbei.

Als die Überrundungen begannen, wurde besonders Prado aufgehalten. Febvre konnte Schwung aufbauen, während Prado hinter einem Nachzügler hängenblieb. 3 Runden vor Ultimo überholte Febvre den Spanier und erreichte Platz 2. Zwar versuchte Febvre, Leader Coldenhoff vor dem Ziel noch abzufangen, aber 'The Hoff' blieb fehlerfrei und gewann das Rennen unter dem Jubel der niederländischen Fans mit einem knappen Vorsprung von 0,9 Sekunden vor Febvre und Prado.

Sowohl Jeffrey Herlings (KTM) als auch Tim Gajser (Honda) hatten keinen guten Start und mussten sich von Platz 8 (Herlings) und Platz 9 (Gajser) aus nach vorne kämpfen. Herlings beendete das Rennen auf Platz 4, Gajser auf Rang 6.

Antonio Cairoli beendete das Qualifikationsrennen am Ende auf Rang 7 und holte damit die ersten 4 WM-Punkte für die Ducati Desmo 450.

Die deutschen Fahrer kamen auf den Plätzen 18 (Tom Koch), 21 (Maximilian Spies) und 35 (Mark Scheu) ins Ziel.

MXGP Qualifying Race Arnheim:



1. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

2. Romain Febvre (F), Kawasaki

3. Jorge Prado (E), GASGAS

4. Jeffrey Herlings (KTM)

5. Tim Gajser (SLO), Honda

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

7. Antonio Cairoli (I), Ducati

8. Mattia Guadagnini (I), Husqvarna

9. Brent van Doninck (B), Honda

10. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki

11. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

12. Kevin Horgmo (N), Honda

13. Brian Bogers (NL), Fantic

14. Conrad Mewse (GB), Honda

15. Valentin Guillod (CH), Honda

16. Jago Geerts (B), Yamaha

17. Alberto Forato (I), Honda

18. Tom Koch (D), KTM

…

21. Maximilian Spies (D), KTM

…

35. Mark Scheu (D), Husqvarna