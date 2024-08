MXoN Team Belgien für Matterley Basin nominiert

Team Belgien wird zum Motocross der Nationen in Matterley Basin in der Besetzung Lucas Coenen (Husqvarna), Liam Everts (KTM) und Sacha Coenen (KTM) starten. 2023 landete Belgien auf dem 5. Platz.

Team Belgien hat das Team für das Motocross der Nationen am 5. und 6. Oktober in Matterley Basin nominiert:

Lucas Coenen (Husqvarna) - MXGP

Liam Everts (KTM) - Open

Sacha Coenen (KTM) - MX2

Alle 3 Piloten sind zur Zeit in der MX2-WM unterwegs. Belgien hat derzeit aber keinen konkurrenzfähigen MXGP-Piloten am Start. Der bestplatzierte Belgier ist Brent van Doninck auf WM-Tabellenplatz 23. Van Doninck brach sich aber beim Saisonauftakt in Argentinien den Oberschenkel und kehrte erst beim 13. WM-Lauf Loket in den Wettbewerb zurück. Ein ähnliches Schicksal ereilte den belgischen Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts (Schulter und Arm). Sein für Lommel geplantes Comeback verlief nicht wie geplant und Geerts zog sich vorerst wieder zurück.

Red-Bull-KTM-Werksfahrer Liam Everts startete bereits 2023 in Ernée zum MXoN in der OPEN Klasse und lieferte auf den Rängen 3 und 10 erstaunlich gute Ergebnisse ab. Lucas Coenen startete im vergangenen Jahr in der MX2-Klasse.

Sacha Coenen wird in der MX2-Klasse stark unterwegs sein, sofern er nicht stürzt. 2023 beendete Team Belgium das Motocross der Nationen hinter Deutschland auf dem 5. Platz.