Comeback von Ruben Fernandez (Honda) in Frauenfeld

Beim Motocross-Grand Prix der Schweiz am kommenden Wochenende in Frauenfeld wird der Spanier Ruben Fernandez ein Comeback nach seiner Kreuzband-Verletzung wagen.

Honda wird beim Motocross-Grand Prix der Schweiz in der MXGP-Klasse wieder in voller Stärke antreten. Neben WM-Leader Tim Gajser (27) wird auch der Spanier Ruben Fernandez (25) wieder im HRC-Aufgebot sein. Der Spanier hatte sich im März bei einem Crash am Start des MXGP-Quali-Rennens in Argentinien eine Kreuzband-Verletzung zugezogen.

Nach einem erfolgreichen Rennen in Spanien hat Honda gemeinsam mit Fernandez entschieden, dass der enge und technisch anspruchsvolle Kurs in Frauenfeld eine gute Option für das Comeback darstellt. «Ich freue mich sehr, wieder im Paddock zu sein und in der MXGP-Klasse antreten zu können», betonte Fernandez. «Es war ein langer Weg bis hierher, und selbst jetzt weiß ich, dass die Reise noch nicht zu Ende ist. Aber es ist ein weiterer wichtiger Schritt in meinem Genesungsprozess, damit ich irgendwann wieder Rennen gewinnen kann.»

«Ich will ohne Unfälle und Probleme durch das Wochenende kommen und mich wieder daran gewöhnen, mit den Jungs am Start zu stehen», legte er seine Ziele für sein Comeback-Wochenende fest. «Ich möchte mich bei allen Leuten bedanken, die mir geholfen haben, um wieder an diesen Punkt zu kommen.»

Für Fernandez ist das Comeback auch eine Art Nagelprobe. Honda wird handeln müssen, sollte der Spanier nicht in der Lage sein, 2025 wieder auf Top-Niveau zu fahren. Ein Kandidat für eine Beförderung ins Honda-Werksteam wäre der schnelle MXGP-Rookie und Honda-Pilot Kevin Horgmo, der im SR-Motoblouz-Team eine starke Saison fährt. In der Gesamtwertung liegt der Norweger derzeit auf dem 8. Platz.