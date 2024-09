Tim Gajser (HRC) startet für Slowenien beim MXoN

Team Slowenien startet beim MXoN in Matterley Basin in der Besetzung Tim Gajser (Honda, MXGP), Jan Pancar (KTM, Open) und Jaka Peklaj (Husqvarna). Das Duell Gajser gegen Sexton und Plessinger wird interessant.

Beim Motocross der Nationen zählt am Ende das geschlossene Mannschaftsergebnis, das sich aus der Summe von 5 aus 6 Einzelergebnissen ergibt. Mit Tim Gajser hat die slowenische Föderation seit Jahren einen Weltklassefahrer am Start, doch für eine geschlossene und starke Mannschaftsleistung fehlten bisher die Resultate der anderen.

In diesem Jahr ist Jan Pancar als Privatfahrer aus der MX2-Klasse in die MXGP aufgestiegen und erreichte dort mehrmals die Top-10, zuletzt in der Türkei. In der MXGP WM-Tabelle rangiert Pancar auf dem 14. Platz. Auch bei den Rennen zu den italienischen Prestigemeisterschaften ist er immer vorn mit dabei.

Mit Gajser und Pancar ist Slowenien also gut aufgestellt. Als MX2-Fahrer wurde Jaka Peklaj engagiert, der zur Zeit in der EMX250 unterwegs ist und in diesem Jahr vereinzelte MX2-WM-Einsätze hatte, aber noch keine Punkte erzielen konnte und lange verletzt war. Zu einer geschlossen starken Teamleistung wird es für Slowenien damit nicht reichen, aber das Duell Gajser gegen Sexton und Plessinger wird allemal interessant werden.

Team Slowenien:

MXGP: Tim Gajser (Honda)

MX2: Jaka Peklaj (Husqvarna)

MX Open: Jan Pancar (KTM)