Prado (GASGAS) mit letztem Angriff auf die WM-Krone

Nach viel Pech in Lauf 1 beim Motocross-Grand Prix in Afyonkarahisar, konnte Jorge Prado (GASGAS) in Lauf 2 zurückschlagen und WM-Leader Tim Gajser (Honda) vor den Rennen in China unter Druck setzen.

Die Motocross-WM hat nach dem türkischen Grand Prix in Afyonkarahisar realistisch nur noch zwei Protagonisten, die in der MXGP-Kategorie um den WM-Titel kämpfen. Jeffrey Herlings (KTM) muss mit 53 Punkten Rückstand schon fast auf ein Wunder hoffen. Der Abstand zwischen Weltmeister Jorge Prado (GASGAS) und dem aktuellen WM-Leader Tim Gajser (Honda) hat sich weiter reduziert.

Prado konnte am Rennsonntag in der Türkei fünf WM-Punkte gutmachen und liegt nun nur noch 14 Zähler hinter Gajser. Prado gewann mit 45 Punkten den Grand Prix – er stand zum 174. Mal auf dem Podium eines WM-Laufs und das mit gerade erst einmal 23 Jahren. «Ich hatte im ersten Lauf sehr viel Pech», sagte Prado, nachdem er und Gajser in Lauf 1 nur die Ränge 3 und 4 belegten. «Zunächst hat sich gleich in Runde 1 meine Hose geöffnet und in den letzten zehn Minuten hat sich auch noch mein Brillenglas aus der Fassung gelöst. Ich denke, dass ich sonst die Manöver setzen und den Lauf gewinnen hätte können.»

Prado weiter: «Ich bin mit einem guten Start in Lauf 2 reingegangen, habe dann einen kleinen Fehler gemacht und Gajser ist vorbeigegangen – ich konnte aber schnell kontern. Ich habe diesen Sieg wirklich gebraucht», stellte der Spanier fest. «Wir haben in der Türkei weitere Punkte aufgeholt, es war ein perfektes zweites Rennen und ich bin glücklich. Ich will jetzt noch einen letzten großen Angriff starten und dann sehen, wie es ausgeht.»

Der nächste Grand Prix findet am kommenden Wochenende in Shanghai, China statt. Dort war die Motocross-WM bereits vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019 zu Gast. Damals gewann Jeffrey Herlings die MXGP-Kategorie und Prado das MX2-Event. Prado soll 2025 in den USA bei Kawasaki andocken. Hier gibt es aber noch Details, die zu klären sind.