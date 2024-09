Jorge Prado (GASGAS) siegt in China und ist WM-Leader

Mit einem 2-1-Ergebnis gewann der spanische GASGAS-Werksfahrer und Titelverteidiger Jorge Prado den China GP und übernahm vor dem WM-Finale in Spanien wieder die Tabellenführung. Tim Gajser (HRC) stürzte im ersten Lauf.

19. Lauf der MXGP Motocross-WM in Shanghai: Das Qualifikationsrennen, das ursprünglich am Sonntag stattfinden sollte, wurde wegen des angekündigten Taifuns gestrichen und die Rennen wurden auf Sonntag vorverlegt.

Kawasaki-Werksfahrer Jeremy Seewer zog den Holeshot zum ersten Lauf vor Jorge Prado (GASGAS) und Ruben Fernandez (Honda). WM-Leader Tim Gajser rangierte im Bereich der Top-5, touchierte aber schon in der zweiten Kurve nach dem Start mit seinem Vorderrad das Heck von Glenn Coldenhoff (Fantic) und ging spektakulär zu Boden. Gajser zog sich zum Glück keine schweren Verletzungen zu und konnte das Rennen vom Ende des Feldes mit demoliertem Motorrad fortsetzen. Der Slowene erreichte in der zweiten Runde bereits die Top-12, doch nach der Hälfte des Rennens kollidierte er erneut, diesmal mit Andrea Bonacorsi (Yamaha). Bei diesem Sturz wurde seine linke Fußraste komplett nach unten verbogen, so dass er danach nur noch langsam um den Kurs rollen konnte und das Rennen mit 2 Runden Rückstand auf Platz 17 beendete. Sein Glück war, dass in China nur ein stark ausgedünntes Feld am Start stand und er trotz seines Rückstands noch 4 Punkte mitnehmen konnte. Die chinesischen Wildcardpiloten, die mit 4 bis 6 Runden Rückstand ins Ziel kamen, erhielten ebenfalls WM-Punkte.

Ruben Fernandez übernahm zunächst die Führung und auch Jorge Prado setzte sich gegen Jeremy Seewer durch. Von hinten wurde Romain Febvre (Kawasaki) immer stärker und überholte in der 8. Runde Jorge Prado und drei Runden später auch Ruben Fernandez (Honda).

Tim Gajser musste später mit seiner verbogenen Fußraste die Box anfahren, doch für ihn war nur noch Schadensbegrenzung angesagt. Romain Febvre gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 5,7 Sekunden vor Jorge Prado und Jeffrey Herlings (KTM), der sich nach mäßigem Start von Platz 6 aus nach vorne kämpfte. Jeremy Seewer fiel in den letzten beiden Runden noch auf Platz 10 zurück.

Nach dem Start zum zweiten Lauf kam es zu einem weiteren Crash, in den Maxime Renaux, Jeremy Seewer, Alberto Forato und Mattia Guadagnini verwickelt wurden. Für Seewer, der sich an der Schulter verletzt zu haben schien, Maxime Renaux und Alberto Forato war das Rennen danach zu Ende. Guadagnini konnte weiterfahren und beendete das Rennen auf Platz 9.

Jorge Prado zog den Holeshot vor Tim Gajser, Valentin Guillod und Ruben Fernandez. Prado kontrollierte den zweiten Lauf von der Spitze und gewann mit einem Vorsprung von 2,8 Sekunden vor Tim Gajser und Romain Febvre. Prado wurde mit einem 2-1-Ergebnis Grand Prix Sieger und für ihn war dieser Triumph der 10. Grand Prix Sieg der Saison.

Damit übernahm Titelverteidiger Prado vor der WM-Entscheidung in zwei Wochen die WM-Führung und wird in Spanien vor seinem Heimpublikum wieder mit dem Redplate des WM-Leaders antreten. Sein Vorsprung gegenüber Tim Gajser beträgt vor dem letzten Rennen 7 Punkte. Die WM wird also noch einmal richtig spannend.

Auf dem Podium war Prado körperlich am Ende und konnte sich kaum noch auf den Beinen halten. Das Siegerinterview musste er absagen, weil er drohte zu kollabieren. Für alle Piloten war der China Grand Prix eine einzige Tortur: Jetlag, mehrmalige Umstellung der Zeitpläne, schwüle Hitze, starker Wind und ein brutal enger Zeitplan ohne Mittagspause.

Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings stand mit einem 3-4-Ergebnis auf dem dritten Podiumsplatz. Er haderte mit Verletzungen, die er sich bei seinem Crash in der Türkei im ersten Lauf zugezogen hatte: Er trat in China mit zwei gebrochenen Rippen und eine Brandwunde am Arm an und musste gegen die Schmerzen ankämpfen.

Das Saisonfinale der WM 2024 findet in zwei Wochen (28.-29. September) im spanischen Cozar statt.

MXGP Shanghai



1. Jorge Prado (E), GASGAS, 2-1

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 1-3

3. Jeffrey Herlings (KTM), 3-4

4. Ruben Fernandez (E), Honda, 4-6

5. Jan Pancar (SLO), KTM, 8-5

6. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 5-8

7. Tim Gajser (SLO), Honda, 17-2

8. Kevin Horgmo (N), Honda, 11-10

9. Mattia Guadagnini (I), Husqvarna, 9-9

10. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 12-7

11. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 15-11

12. Maxime Renaux (F), Yamaha, 6-20

13. Valentin Guillod (CH), Honda, 13-14

14. Kirk Gibbs (AUS), GASGAS, 16-12

15. Brian Bogers (NL), Fantic, 14-15

16. Alberto Forato (I), Honda, 11-19

17. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 10-21

18. Todd Waters (AUS), Husqvarna, 20-13

19. Yang Pu (CHN), Yamaha, 18-16

20. Kai Wang Jun (CHN), Honda, 19-17

21. He Rong Zhe (CHN), Yamaha, 21-18

DNS: Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

DNS: Ivo Monticelli (I), Beta

DNS: Brent van Doninck (B), Honda

DNS: Cornelius Toendel (N), KTM

DNS: Josh Gilbert (GB), KTM

WM-Stand nach 19 von 20 Events:



1. Jorge Prado (E), GASGAS, 943 Punkte

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 936 (-7)

3. Jeffrey Herlings (KTM), 895, (-48)

4. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 643, (-300)

5. Romain Febvre (F), Kawasaki, 611, (-332)

6. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 574 (-369)

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 550, (-393)

8. Kevin Horgmo (N), Honda, 428, (-515)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 359, (-584)

10. Brian Bogers (NL), Fantic, 319, (-624)

…

21. Tom Koch (D), KTM, 99, (-844)

...

26. Maximilian Spies (D), KTM, 76, (-867)

27. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 63, (-880)

...

37. Henry Jacobi (D), KTM, 13, (-930)

…

51. Mark Scheu (D), Husqvarna, 6, (-937)

...

55. Noah Ludwig (D), KTM, 4, (-939)

...

59. Cato Nickel (D), Husqvarna, 3, (-940)